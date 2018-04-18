T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Düvenci'den 'Tatlı Bir Sürpriz'

İSTANBUL, (DHA)-ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa’dan ilham alarak, yazarlığa adım attığı Bal Köpüğü serisinin ilk kitabı 'Balköpüğü:Tatlı Bir Sürpriz’i 22 Nisan Pazar günü D&R Hilltown’da imzalayacak

18 Nisan 2018 13:52

İSTANBUL, (DHA)-ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa’dan ilham alarak, yazarlığa adım attığı Bal Köpüğü serisinin ilk kitabı \'Balköpüğü:Tatlı Bir Sürpriz’i 22 Nisan Pazar günü D&R Hilltown’da imzalayacak.

Ceyda Düvenci kızı Melisa ve Melisa gibi farkıyla mucize olan kahraman çocukların tanınması ve anlaşılması için kaleme aldığı kitabının D&R Hilltown’da gerçekleşecek ilk imza gününde okuyucularıyla buluşuyor. Ünlü oyuncunun \'Serebral Palsi\' hastası kızı Melis ile birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak kaleme aldığı kitapta, Balköpüğü karakterinin tek başına çıktığı sürpriz yolculukta minik hikayelerle Serebral Palsili çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor. Yürümek, okumak, yazmak, resim çizmek, parkta oynamak, herhangi bir enstrüman çalmak, okulda öğrenci olmak, kısacası hayata karışmak için diğer çocukların desteğine ihtiyaç duyan çocukların hikayesi ne yer verilen ‘Balköpüğü’ karakterinin başından geçenler  seri olarak  yazılmaya devam edecek.

\'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz’in imza günü etkinliğinde ünlü oyuncu minik ziyaretçileri için de masal okuyacak.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAÜNLÜ Oyuncu Ceyda DüvenciMelisadanBal KöpüğüBir SürpriziNisan PazarD&R HilltowndaCeyda DüvenciMelisaPalsiMelisBalköpüğüSerebral PalsiliYürümekTatlı Bir SürprizinFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24