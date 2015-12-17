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Yaşam

Duvara işeyenlenlere karşı belediyeden ilginç çözüm

Londra’nın Hackney Belediyesi, sokak duvarlarına işeyenlerle başa çıkabilmek için ‘Peeback’ adlı ilginç bir yönteme başvurdu

17 Aralık 2015 21:10

İngiltere’nin başkenti Londra’da çok sayıda Türk kökenli belediye meclis üyesinin de görev yaptığı Hackney Belediyesi, yoldan geçenlerin sokak duvarlarına işemesini engellemek için duvarlara idrarı geri püskürten boya sürdü.

 

Belediye 100 bin sterlin harcıyor
 

Hackney Belediyesi, idrar kaplı duvarları ve kaldırımları yıkamak için her yıl 100 bin sterlin harcıyor. Belediye, deneme aşamasında olan uygulama ile masraflarını düşürmeyi hedefliyor. Uygulama deneme amaçlı olarak Noel ve yılbaşı boyunca Shoreditch ve Dalston’da bulunan bazı bina duvarlarında kullanılacak.

 

Peeback nedir? nasıl uygulanacak?


‘Peeback’ adı verilen boya duvarın yüzeyinde bir hava bariyeri oluşturup, üzerine gelen sıvının tamamını geri püskürtüyor. Bu koruyucu malzeme ayrıca sıvının duvarın içine süzülmesi engelleyerek kötü koku ve leke oluşumunu da engelliyor. Uygulama için Almanya’da gece kulüpleriyle dolu bir mahalleden ilham alındığı kaydedildi. Aynı uygulama ABD’nin San San Francisco kentindeki bazı semtlerinde de kullanılıyor.

 

Çevreden Sorumlu Kabine Başkanı Feryal Demirci umutlu
 

Hackney Belediyesi Çevreden Sorumlu Kabine Başkanı Feryal Demirci ise, Noel ve yılbaşını Hackney civarında geçirecek insanlara çağrıda bulunarak, "Yılbaşında buraya gelin, eğlenin ama civarda yaşayan sakinleri de düşünerek, gürültü çıkarmadan ve sokaklara işemeyin. Hiç kimse kendi evinin ya da işyerinin önünde böyle bir manzarayla karşılaşmak istemez. Ama ne yazık ki hala bu tür insanlar var. Verilen para cezaları caydırıcı olmuyorsa, belki kendi idrarlarıyla kirlenme riski insanları bu eylemden uzak tutacaktır” dedi.

 

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