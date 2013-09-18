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'Düşürülen Suriye helikopterinin kara kutusu Türkiye'ye teslim edildi' iddiası

Türk jetleri tarafından düşürülen Suriye helikopterinin kara kutusu bölgedeki muhalifler tarafından Türkiye'ye teslim edildiği iddia edildi

18 Eylül 2013 10:53

Türk jetleri tarafından düşürülen Suriye helikopterinin, vurulmasından önce sivil hedeflere yönelik iki adet varil bombası bıraktığı ortaya çıktı. Esad yönetiminin ucuz maliyeti nedeniyle kullandığı patlayıcıların başında varil bombaları geliyor. TNT dolu variller, çarpmanın etkisiyle patlıyor ve büyük yıkım gerçekleştiriyor. Düşmenin ardından kara kutuyla radar ve motor göstergelerini kaydeden SDR cihazları muhalifler tarafından ele geçirildi. Muhalifler kara kutuyu Türkiye sınırında Türk yetkililere teslim ettiği öğrenildi.

 

Radarlar kayda başladı


Türk F-16'ları tarafından vurulan Suriye helikopterinin sivil olmadığı gibi silahsız da olmadığı belirlendi. Suriye ordusuna ait helikopterin, önceki gün saat 13:45 ile 14:00 arası muhaliflerin kontrolündeki bölgede sivillerin yaşadığı alana iki adet varil bombası bıraktığı tespit edildi. Diyarbakır'daki radarların 13:40'tan itibaren takibe aldığı helikopterin bombardıman faaliyeti de kayıt altına alındı.

 

Shambar At Tahtani'ye düştü
 

Rejimin Lazkiye kırsalında uzun süredir konuşlandığı Selme bölgesindeki karargahından havalanan helikopterin vurulmasının ardından, varil bombalarını bıraktığı Shambar At Tahtani bölgesindeki kırsal araziye düşürüldüğü ifade edildi. Devriye görevi için havada bulunan F-16'lar, Türkiye sınırına doğru yüksek irtifadan ve direkt uçuşu üzerine uyarı gönderdi. Rota değiştirilmeyip irtifa düşmeyince  ikinci kez açık uyarının tekrarlandı.
 

Önce görüntü sonra yakın uçuş
 

Durum radar üssü ve F-16'lar tarafından rapor edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da değişen angajman kurallarının uygulanması talimatının geldiği öğrenildi. Bu sırada sınırı ihlal eden helikoptere F-16'lar görüntü vererek önleyici uçuş gerçekleştirdi. Helikopterin yine rotasını ve hızını değiştirmemesi üzerine ateş açıldı.


Esad'ın ucuz katliam silahı

 

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