Suriye'den düşürülen helikopterle ilgili doğrulama geldi

Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lazkiye'nin Bidama beldesi yakınlarındaki Türk sınırına yakın Yunusiye sınır bölgesinde teröristlerin sızmalarını denetleyen bir askeri helikopterin Türk jetlerince düşürüldüğü söylendi.

'Teknik bir hata'

Helikopterin teknik bir hata sonucunda kısa bir mesafeyle Türk hava sahasına geçtiğinin ve hemen Suriye hava sahasına döndüğünün belirtildiği açıklamada Türk savaş uçaklarının derhal ve doğrudan helikoptere ateş açtığı ve helikopterin Suriye topraklarında düştüğü ifade edildi.



'Türkiye hükümeti acele etti'



Helikopterin herhangi bir savaş görevinde olmadığını belirten Suriye Genelkurmayı, Türk uçakların aceleci bir tepki gösterip helikoptere doğrudan ateş açmasının Erdoğan hükümetinin Suriye'ye karşı düşmancı tutumuna ve gerginliği sürdürme ısrarına kanıt oluşturduğunu öne sürdü.

Türk savaş uçaklarınca vurulan helikopterin Suriye topraklarına düştüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu helikopterin içindekilerle ilgili bilgi verilmedi.