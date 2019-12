'Düşük' veya 'erken doğum' riskiniz var mı?

Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren çok dikkatli olmalısınız, çünkü hiç beklenmedik bir anda gelişen “düşük” veya “erken doğum”, mutluluğunuza gölge düşürebilir. Riskli grupta yer alıyor olabilir misiniz?



Hamile olduğunu öğrenen her kadın için sorumluluk, endişe, en çok da mutlulukla örülü yeni bir dönem başlar. Aileye minik bir üye katılacağı eşe dosta heyecanla müjdelenir, hemen her sohbette bebeğin gelişimiyle ilgili yaşanan detaylar, büyük bir coşkuyla dile getirilir. Hiç kuşkusuz babanın yüreğini de büyük bir heyecan dalgası kaplar bu mutlu haberi aldığında. Artık 9 ay sürecek olan zorlu ve keyifli bir maraton başlar onlar için.



Karşılaşabilecekleri hiçbir güçlüğü önemsemezler aslında, artık tek bir dilekleri vardır; o da bebeklerinin sağlıklı dünyaya gelmesi. Ancak kimi zaman kasık bölgesinde oluşan ağrı, kanama veya sancılarla, kimi zamansa herhangi bir sinyal vermeden gelişen “düşük” veya “erken doğum” bu mutluluğu aniden gölge düşürebilir. Bu olumsuz tablonun gelişmesinde anne adayının taşıdığı risk faktörleri çok önemli aslında...



Peki ya siz riskli grupta yer alıyor olabilir misiniz?



Bu soruya daha net bir yanıt verebilmeniz için, bu ay Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihat Ünlü’den aldığımız bilgiler doğrultusunda bir test hazırladık. Ancak her zaman dile getirdiğimiz gibi, bu testler hiçbir zaman doktor kontrolü yerine geçmiyor, sadece fikir sahibi olmanızı sağlıyor.



Testimizin değerlendirme bölümünde “risksiz”, “orta riskli” ve “yüksek riskli” olmak üzere üç grup yer alıyor. Çıkan sonuca göre riskli grupta yer alıyorsanız bile endişelenmemelisiniz. Çünkü Prof. Dr. Cihat Ünlü, erken tanı ve doğru tedaviyle “çoğul hamilelik” dışındaki tüm risk faktörlerinin günümüzde tedavi edilebildiğini ve bu sayede sağlıklı bir hamilelik geçirebileceğinize dikkat çekiyor.



Öyle ki düşük tehdidi tüm hamileliklerin yüzde 20-25’inde görülse bile, erken müdahaleyle bunların yüzde 80’inde gebeliğin devamı sağlanabiliyor. Üstelik hamilelik haftası ilerledikçe, düşük gelişme riski de buna paralel olarak azalıyor.



Aynı şey, tüm doğumlarla kıyaslandığında yüzde 10 dolayında görülen erken doğum için de geçerli uzmanlara göre. Yeter ki, hiçbir yakınmayı göz ardı etmeyip, zaman kaybetmeden doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin.



Düşük riskiniz var mı?



1. Kaç yaşındasınız?

A. 35 – 45 yaş arasında

B. 30 – 35 yaş arasında

C. 18 – 30 yaş arasında



2. Eşiniz kaç yaşında?

A. 45 yaş üstü

B. 40 yaş üstü

C. 20 – 40 yaş arası



3. Sigara kullanıyor musunuz?

A. Evet, üstelik hamilelikte bırakabileceğimi sanmıyorum

B. Günde 5–6 adet içiyorum.

C. Hiç içmedim / bıraktım.



4.Alkol tüketiyor musunuz?

A. Maalesef, her gün 2–3 kadeh almadan duramıyorum.

B. Günde bir kadeh alıyorum.

C. Sosyal içiciyiyim, ara sıra bir iki kadeh kullanıyorum.



5. Daha önceki hamileliğiniz düşükle sonuçlandı mı?

A. Evet, (2/veya daha fazla) hamileliğim de düşükle noktalandı.

B. Daha önceki hamileliğimde düşük yaptım.

C. İlk kez hamile kalıyorum / Daha önceki hamileliğim düşükle sonuçlanmadı.



6. Hormonsal hastalıklarınız var mı?

A. Evet, hormonsal hastalığım var, üstelik tedavimi de maalesef ihmal ediyorum.

B. Hastalığım nedeniyle tedavi görüyorum.

C. Hayır, herhangi bir hormonsal hastalığım yok.



7. Kronik bir hastalığınız var mı? (Kalp, diyabet, böbrek hastalığı vb.)

A. Maalesef kronik bir hastalığa yakalandım ve kendime de pek dikkat edemiyorum doğrusu.

B. Kronik hastalığım var, ancak düzenli olarak tedavi görüyorum.

C. Hayır, son derece sağlıklıyım.



8. Miyom gibi herhangi bir jinekolojik hastalık tanısı kondu mu? Bu sorununuz nedeniyle tedavi gördünüz mü?

A. Halen tedavi gördüğüm (yumurtalık veya rahimle ilgili) hastalığım var.

B. Tedavi oldum ve sorunum şu an için ortadan kalktı.

C. Hayır, yapılan muayenede herhangi bir sorun tespit edilmedi.



9. Rahminizde şekil bozuklukları tespit edildi mi?

A. Hâlâ tedavi görüyorum.

B. Tedavi oldum, sorunum şu an için ortadan kalktı.

C. Yapılan muayenede hiçbir sorun tespit edilmedi.



10. Mesleğiniz nedeniyle özellikle civa veya asbest gibi zehirli maddelere maruz kalıyor musunuz?

A. Ne yazık ki mesleğim gereği sık sık zehirli maddelere maruz kalıyorum.

B. Ender de olsa zehirli maddelerle maruz kalabiliyorum.

C. Hayır, bu tür zehirli maddelerle hiçbir temasım olmuyor.



11. Herhangi bir ameliyat geçirdiniz mi?

A. Yumurtalıkları ve/veya rahmi ilgilendiren bir operasyon geçirdim.

B. Karın içi, ancak yumurtalık veya rahimle ilgili olmayan sorunsuz bir operasyon geçirdim.

C. Hiç ameliyat olmadım / veya karın bölgesiyle ilgili olmayan sorunsuz bir operasyon geçirdim.



12. Evinizde kedi veya köpek besliyor musunuz?

A. Evet, üstelik sık sık sokağa çıkıyor ve aşısız.

B. Evet, ancak hiç sokağa çıkmayan bir kedim var ve aşılarını yaptırıyorum.

C. Hayır, kedim veya köpeğim yok.





DEĞERLENDİRME



A’lar çoğunluktaysa

Dikkatli olun, düşüğe yol açabilecek ciddi risk faktörlerine sahipsiniz. Dolayısıyla siz siz olun, rutin kontrollerinizi asla ihmal etmeyin ve hamileliğinizin doğal süreciyle ilgili en ufak bir şüphenizde hemen doktorunuzu arayın. Kronik veya hormonsal bir hastalığınız varsa, tedavilerinizi aksatmamanız da çok önemli. Ayrıca, sigara ve aşırı alkol tüketimi gibi hamileliğinizi riske atan zararlı alışkanlıklarınızdan bir an önce kurtulmak için gerekirse bir uzman yardımı alın.



B’ler çoğunluktaysa

Dikkatli olmanızda yarar var, çünkü hamileliğinizi düşükle sonuçlandırabilecek çeşitli risk faktörlerine sahipsiniz. Rutin kontrollerinizi ihmal etmezseniz ve sağlığınızla ilgili bir şüpheniz olduğunda zaman kaybetmeden bir doktorunuza başvurursanız, hamilelik dönemini siz de rahat geçirebilirsiniz pekâlâ.



C’ler çoğunluktaysa

Risksiz grupta yer alıyorsunuz. Büyük bir olasılıkla düşüğe neden olabilecek herhangi bir hastalığınız olmadığı gibi, bu yönde bir operasyon da geçirmediniz. Dolayısıyla sağlıklı bir hamilelik geçirme şansınız çok yüksek. Ancak unutmayın ki, bazen tek bir risk faktörü bile düşük nedeni olabiliyor veya hastalıklar hamilelik döneminde de başlayabiliyor. Bu nedenle, siz de diğer gruptaki anne adayları gibi rutin kontrollerinizi hiçbir zaman aksatmayın.





(FORM SANTE)