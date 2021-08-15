"Düşük ve orta gelirli ülkelerin Covid-19 aşılarına erişimini kolaylaştırması beklenen COVAX'tan zengin ülkeler faydalandı"

Düşük ve orta gelirli ülkelerin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarına erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) düşük ve orta gelirli ülkeler yerine, zengin ülkeler faydalandı.

COVAX olarak bilinen girişim, yalnızca haziran ayının sonlarında İngiltere'ye, tüm Afrika kıtasına gönderilen miktarın iki katından fazla, yaklaşık 530 bin doz aşı gönderdi.

Avrupa Birliği'ndeki bazı zengin ülkeler, ikili anlaşmalar yoluyla yeterli doza sahip olduklarını hesapladılar ve tahsis edilen COVAX dozlarını daha fakir ülkelere devrettiler.

Ancak İngiltere de dahil olmak üzere, dünyanın mevcut aşılarının çoğunu rezerve etmiş ülkeler, yoksul ülkelerdeki milyarlarca insan tek bir doz aşı olamazken, COVAX dozları tedarikinden yararlandılar.

Yakın zamanda COVAX aracılığıyla ücretli dozlar alan zengin ülkeler arasında, nispeten yüksek bağışıklık oranı ve diğer ülkelere göre daha fazla aşı erişimine sahip Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan bulunuyor.

Venezuela, COVAX tarafından tahsis edilen dozlardan herhangi birini henüz alamadı, Haiti ise tahsis edilen dozun yarısından daha azını aldı. Yetkililer, bazı durumlarda, dozların nasıl dağıtılacağına dair plan olmadığı için dozların gönderilemediğini ifade etti.

Nijerya'nın Redeemer’s Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Christian Happi, zengin ülkelerden gelen bağışların hem yetersiz hem de düzensiz olduğunu söyledi.