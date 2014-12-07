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Bilim / Teknoloji

Düşük maliyetli Windows Phone geliyor

Windows Phone’un gelişmekte olan pazarlardaki payını arttırmak isteyen Microsoft’un önümüzdeki dönemde düşük maliyetli telefonlar satışa sunması bekleniyor

07 Aralık 2014 19:14

Nokia’nın telefon bölümünü bu yılın başında bünyesini katmasının ardından akıllı telefon pazarına hızla yayılan Amerikalı teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz ay Nokia markasını kullanmayı bıraktı ve bunun yerine Microsoft Lumia markasını kullanmaya başladı. Microsoft Lumia markasını kullanan telefonların sayısını hızla arttırmak için sıkı bir çalışma yürüten Microsoft’un Windows Phone işletim sistemli birçok yeni telefonu önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu yeni Windows Phone cihazların birçoğunun yapım aşamasında sona gelinirken, telefonların donanımsal özellikleri ve çıkış tarihleriyle ilgili ilk detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son olarak Endonezya basınında yer alan haberler, Microsoft’un düşük maliyetli iki yeni akıllı telefonu çok yakında ülkede satışa sunacağını gösterdi. Şimdilik Lumia RM-1069 ve Lumia RM-1110 adıyla anılan bu iki telefonun gerekli izinleri aldığı ve çok yakında Çin, Endonezya ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda satışa sunulacağı belirtiliyor.

Windows Phone‘un pazar payını arttırmak için elinden geleni yapan Microsoft’un Android tarafından domine edilen gelişmekte olan pazarlara yönelmesi, firmanın önümüzdeki dönemde bu alana daha fazla yatırım yapabileceğini gösteriyor.

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