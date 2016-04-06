"Düşük eğitimliler daha çok kilo sorunu yaşıyor"

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, obezite sorunu düşük eğitimlilerde daha fazla görülüyor.

İlkokul mezunu olanların üçte ikisi kilo sorunu yaşarken, üniversite mezunları arasında bu oran oldukça düşük.

İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre yüksek eğitimli kişiler arasında kilo sorunu yaşayanların oranı yüzde 6.

Sağlık araştırmaları merkezi Pharos'tan Bart Looman, düşük eğitimlilerde kilo sorunun çok sık rastlanan bir durum olduğunu belirtiyor.

Looman'a göre, düşük eğitimlilerin genellikle düşük gelire sahip olması sağlıklı beslenme konusunda daha az bilgi sahibi olmalarına yol açıyor.

Bu da düşük eğitimlilerde obezite sorununun artmasına neden oluyor.

Beslenme uzmanı Patricia Schutte de, sosyo-ekonomik imkanları sınırlı olan kişilerin yaşadığı semtlerde sağlıksız fast food restoranları, kafeterya ve reklamların daha baştan çıkarıcı olduğunu ifade ediyor.

Obezite sorunu 50 yaş üstü kesimlerde daha fazla görülüyor. Bart Looman'a göre, obezite ile mücadele için çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması gerekiyor.

Çocuklarda obezite

Hollanda İstatistik Kurumu'nun sağlık kuruluşları ile birlikte yaptığı araştırmaya göre, son 20 yılda ülkedeki obezite sorunu ise iki kattan fazla artış gösterdi.

Amsterdam'ın batı bölgesindeki Calvijn met Junior College öğrencilerinden 15 yaşındaki Octo, okulda çok fazla kilolu çocuk bulunulduğunu söylüyor.

Kilo sorunu yaşamamak için okul sonrası arkadaşlarıyla birlikte yakındaki bir metro istasyonuna yürüdüğünü söyleyen Octo, öğretmenlerin obezite konusunda çok dikkatli olduğunu anlatıyor.

Octo'ya göre, obezite sorunu yaşayan ve kendi başlarına spor yapmakta zorlanan öğrencilere öğretmenler yardımcı oluyor.

Öğrencileri spor salonuna götürerek, hareket etmelerini sağlıyorlar. Ancak spor sonrası bu öğrenciler en yakın kafeteryada fast food yemeyi tercih ediyorlar.

Obezite sorunu yaşayan öğrencilerden 15 yaşındaki Ziad, artık cips yemediğini ve okula bisikletle gittiğini söylüyor.