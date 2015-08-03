'Düşmanı sevmek: Heteroseksüel feminizm ile politik lezbiyenlik' kitabı ücretsiz olarak Türkçe'de

1980’lerde İngiltere’de feministler arasında yapılan bir tartışmaya dayanan “Düşmanı Sevmek: Heteroseksüel Feminizm ile Politik Lezbiyenlik Arasındaki Tartışma” kitapçığı artık Türkçede.

Ücretsiz olan kitapçık, Leeds Devrimci Feministleri isimli bir grubun heteroseksüellik ile erkek egemenliği arasındaki ilişki üzerine farklı konferanslarda yaptıkları tartışmaları, soru ve cevap halinde topladıkları bir tür bildiri ile başlıyor.

Oldukça kışkırtıcı bir dille yazılan bu bildiriye gelen sert itirazlarla devam ediyor. Ancak kadınlar, heteroseksizmi gerek eşcinsel, gerekse heteroseksüel kadınlar olarak nasıl yaşadıklarını kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlattıkça, laf lafı açıyor.

İngilizceden Türkçeye Melis Dedeoğlu tarafından çevrilen, Berrin Hatacıkoğlu, Ece Kocabıçak ve Yasemin Özgün tarafından yayına hazırlanan kitapçığın çizimlerini Özlem Çelik yaptı. Çeviri için gereken finansal kaynak Berrin Hatacıkoğlu, Berrin Yaşot, Ece Kocabıçak, Filiz Karakuş, Selin Çağatay, Şebnem Oğuz ve Tuğba Baki Özay’ın gönüllü desteği ile toplandı.

Yayın ekibinden Ece Kocabıçak, “Bu kitapçıkta yer alan tartışmalar, kendisini heteroseksüel olarak tarif eden kadınlar açısından ufuk açıcı sorularla dolu olduğu kadar, kadın kurtuluş hareketi altında buluşan ve farklı cinsel yönelimlere sahip olan kadınlar arasındaki sorunların da hasıraltı edilmeden tartışılabilir olduğunu göstermesi bakımından ilgi çekici. Ayrıca, herhangi bir politik hareketin kendi içerisinde yapıcı bir polemiği nasıl işletebildiğini de göstermesi bakımından faydalı” ifadelerini kullandı.

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