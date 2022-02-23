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Magazin

Düşes Meghan Markle’ın kıyafeti ‘yılın elbisesi’ seçildi

Çift kraliyet ailesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kendi açısından anlattığı programda bilinmeyenlerini de paylaşmıştı

23 Şubat 2022 23:30

Düşes Meghan Markle’ın, eşi Sussex Dükü Prens Harry ile birlikte geçen yıl Oprah Winfrey’ye verdiği söyleşi sırasında giydiği elbise ‘yılın elbisesi’ seçildi.

Çift kraliyet ailesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kendi açısından anlattığı programda bilinmeyenlerini de paylaşmış, söyleşinin yankıları günlerce sürmüştü.

Britanya’daki Fashion Museum Bath (Moda Müzesi) Markle’ın söyleşi sırasında giydiği Armani imzalı elbiseyi ‘yılın elbisesi’ ilan etti.

Elbise sergiye çıkacak

Müze her yıl moda endüstrisinin önde gelen isimlerinin seçimiyle yıla damgasını vuran elbiseyi belirliyor. Bu yıl seçimi Dazed dergisinin yayın yönetmeni İbrahim Kamara ve sanat direktörü Gareth Wrighton yaptı.

Beyaz çiçek desenli ve yüksek belli bir kemerle süslenen V yaka elbiseyi giydiğinde Markle hamileydi.

Elbisenin bir versiyonu müzenin ‘A History of Fashion in 100 Objects‘ isimli sergisi kapsamında ziyaretçilere sunulacak.

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