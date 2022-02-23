Düşes Meghan Markle’ın kıyafeti ‘yılın elbisesi’ seçildi

Düşes Meghan Markle’ın, eşi Sussex Dükü Prens Harry ile birlikte geçen yıl Oprah Winfrey’ye verdiği söyleşi sırasında giydiği elbise ‘yılın elbisesi’ seçildi.

Çift kraliyet ailesinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu kendi açısından anlattığı programda bilinmeyenlerini de paylaşmış, söyleşinin yankıları günlerce sürmüştü.