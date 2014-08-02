Düşes Kate Middleton 42 kiloya düştü

Önce hamile olduğu, ardından düşük yaptığı iddia edilen Düşes Kate Middleton, son günlerde hızla kilo vererek iğne ipliğe döndü.



Geçtiğimiz haftalarda Londra'daki bir etkinlikte Goat marka pembe elbisesiyle boy gösteren 32 yaşındaki Düşes'in, elbisenin içinde adeta kaybolduğu görüldü.

42 kiloya düştüğü konuşulan Düşes Kate'in anoreksiya hastalığının pençesinde olduğu iddia ediliyor. Kraliyet Sarayı'na yakın kaynaklar, her zamankinden çok daha az yemek yiyen Düşes'in zayıf olmayı takıntı haline getirdiğini söylüyor.



Karbonhidratlardan tamamen uzak duran Kate ayrıca, Kensington Sarayı'ndaki özel spor salonunda bir antrenörle birlikte haftanın her günü egzersiz yapıyor.

Prenses Diana da, blumia ile mücadele etti

Sıfır bedene inen Düşes'in anoreksik görüntüsü, Prens William'ın merhum annesi Prenses Diana'ya benzetiliyor. Yaşamı boyunca oldukça zayıf olan Diana'nın, uzun yıllar blumia ile mücadele ettiği biliniyordu. Diana, yeme bozukluğunun sarayda hoş karşılanmadığını söylüyordu.

Anoreksiya nedir?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk.

Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar. Çok genel olarak denebilir ki, aşırı zayıflama tutkunu her bireyde oluşabilir.