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Yaşam
Deutsche Welle

Düşes Kate Bhutan'da ok attı

Prens William ve eşi düşes Kate Himalayalar'daki Bhutan Krallığı'nı ziyaret etti. Kate, okçuluk hakkında bilgi aldı, atış denemesinde bulundu.

14 Nisan 2016 21:02

Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton Uzakdoğu gezisi çerçevesinde Himalayalar'daki Bhutan Krallığı'nı ziyaret etti.

William ve Kate Bhutan'ın ulusal sporlarından okçuluk hakkında bilgi alarak, atış denemesinde bulundu.

Bhutanlılar William ve Kate'e yoğun ilgi gösterdi. William ve Kate ziyaretlerinde Bhutan Kralı Jigme Khesar Namgyal Wangchuck ile Kraliçe Jetsun Pema ile de biraraya geldi.

Hindistan ziyaretleri 6 gün sürdü

Prens Williams ve eşi, ikili ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan 6 günlük Hindistan ziyaretinin ardından komşu ülke Bhutan'a geçmişti.

Cambridge Dükü Prens William, İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi konumunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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