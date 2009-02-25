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Bilim / Teknoloji

Düşen uçağın teknik özellikleri

Boeing 737-800 tipi uçağı, 189 yolcu kapasitesine sahip. 39.5 metre uzunluğundaki uçağın ulaşabileceği mx hız 876 km/s…

25 Şubat 2009 02:00

İstanbul'dan Amsterdam'a doğru yola çıkan ve Schiphol havaalanına inerken piste 500 metre kala boş bir araziye düşen THY’nın 1951 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı, 189 yolcu kapasitesine sahip. 39.5 metre uzunluğundaki uçağın ulaşabileceği maksimum hız 876 km/s…

Boeing 737-800 teknik özellikleri:

Yolcu kapasitesi: 189
Uzunluk: 39.5 m
Kanat Açıklığı: 35.7 m
Yükseklik: 12.5 m
Boş ağırlık: 41 bin 413 kg
Kalkış Mesafesi: 2,450 m
Seyir Hızı: 828 km/s
Maksimum Hız: 876 km/s,
Maksimum Yüklü Menzili: 5,665 km

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