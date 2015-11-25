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Düşürülen Rus uçağının pilotu: Hava sahasını bir saniyeliğine bile ihlal etmiş olmamız mümkün değil

"Açık bir havada, 6 bin metre irtifada uçuyorduk"

25 Kasım 2015 19:20

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hava ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürdüğü Rus uçağından kurtulan pilot Konstantin Murahtin, "Hava sahasını bir saniyeliğine bile ihlal etmiş olmamız mümkün değil" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus pilot Murahtin'in Rus ve Suriyeli özel kuvvetlerin düzenlediği operasyonla kurtarıldığını ve Lazkiye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne götürüldüğünü açıklamış ve ikinci pilotun sağlığının iyi olduğunu duyurmuştu.

 

 "Hava sahasını bir saniyeliğine bile ihlal etmiş olmamız mümkün değil"

 

Russia Today'e konuşan Rus pilot Konstantin Murahtin, uçağın Türkiye hava sahasına girmediğini ve vurulmadan önce herhangi bir şekilde uyarılmadığını söyledi.

Murahtin, "Hava sahasını bir saniyeliğine bile ihlal etmiş olmamız mümkün değil. Açık bir havada, 6 bin metre irtifada uçuyorduk ve tüm uçuş boyunca uçağın kontrolü bendeydi" diye konuştu.

 

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