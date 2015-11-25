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Dünya
Deutsche Welle

Putin: İkinci pilot kurtarıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağındaki pilotlardan birinin kurtarıldığını açıkladı. Putin, Türkiye'yi hedef alan sert açıklamalarını da sürdürdü.

25 Kasım 2015 18:14


Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçaktaki pilotlardan birinin kurtarıldığını teyit eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerin Lazkiye'nin güneyindeki Hamim askeri üssüne götürüldüğünü açıkladı. Lübnan medyasında da daha önce pilotun Suriye ordusu tarafından bulunduğu ve güvenlik altına alındığı haberleri yer almıştı.

Türkiye'yi sert ifadelerle eleştirmeyi sürdüren Putin, Ankara'daki hükümetin Suriye'nin İslamlaşması'nı hedefleyen bir politika izlediğini ve radikal yönelimlerin desteklenmesinin hoş olmayan bir ortam yarattığını söyledi. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'nın uçağın düşürülmesini devletler hukukunun ihlali ve dostane olmayan sıradışı bir davranış olarak değerlendirdiğini ifade etti. Peskov, Türkiye ile ortak terörle mücadeleye ise kuşku ile yaklaştıklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Moskova'nın Ankara ile her türlü askeri bağlantıyı öncelikle donduracağını ifade etti. Şoygu Paris'teki Rusya Büyükelçisi'nin açıklamalarını yalanladı. Fransa'daki Rusya Büyükelçisi Aleksandre Orlov, ortak bir askeri komuta altında Rusya'nın ABD, Fransa ve Türkiye ile IŞİD'e karşı birlikte mücadele etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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