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Sağlık

Duş başlığı hastalık saçıyor

Duş başlıklarının solunum yolu hastalıklarına yol açan bir bakterinin gelişimine ortam hazırlayabildiği ortaya çıktı.

16 Eylül 2009 03:00

ABD’nin Colorado Üniversitesi’nden Norman Pace ve ekibi, vereme bağlı olmayan akciğer iltihaplanmalarındaki artış ile duş yapmak arasında ilişki olabileceğini gösteren bazı araştırmaların sonuçlarından yola çıktı.

ABD’nin 9 kentinde 50 duş başlığını inceleyen araştırmacılar bu duş başlıklarının üçte birinde büyük oranda "mikrobakteri mikobakterium avium" belirlendi.

Hamilelerin, yaşlıların ve bir hastalık nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin risk grubunda olduğunu belirten araştırmacılar, bakterinin yorgunluğa, kuru ve inatçı öksürüğe ve soluğun kesilmesine yol açabileceğini vurguladı.

Metal duş başlıklarının plastiklere göre daha az bakteri barındırabileceğine dikkati çeken araştırmacılardan Laura Baunmgartner da, bakterinin bulaşma riskini azaltmak için duşun altına girmeden önce suyun bir dakika akıtılabileceği önerisinde bulundu ve sağlıklı kişilerin endişelenmemesi gerektiğini belirtti.(aa)

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