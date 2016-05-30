Duruşmaya katılmayan Hande Yener hakkında, 'mahkemeye zorla getirme' kararı çıktı

Hande Yener’in evine zorla girmeye çalışan Recep G. hâkim karşısına çıktı. Hâkim, duruşmaya katılmayan Hande Yener hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Recep G., Hande Yener'le 2-3 senedir görüştüğünü, "Prenses", "Harika" ve "Kraliçe" gibi Yener'e ait olduğunu iddia ettiği sosyal medya hesabı üzerinden tanıştıklarını anlattı.

"Hande Yener'le birçok kez görüştüm"

Recep G., sanatçının kendisini sürekli farklı numaralardan aradığını ve Cihangir'de birçok kez Yener'le görüştüğünü ileri sürdü.

Yener'in evine zorla girmeye çalışmadığını söyleyen sanık Recep G., Hande Yener'in daveti üzerine evine gittiğini ifade etti. Sanatçının Cihangir'de güvenlikli bir sitenin ikinci katında oturduğunu anlatan Recep G., Yener'in izni olmadan içeri girmesinin mümkün olamayacağını ve güvenlik tarafından haberdar edilen Hande Yener'in izni ile içeri girdiğini anlattı. Recep G., Yener'in kapıyı açtığında çok alkollü olduğunu, ayakta durmakta zorlandığını, dengesiz davranışlar sergilediğini ve evde bulunan arkadaşlarının yanında kendisini tanımazlıktan geldiğini öne sürdü.

Recep G., güvenliğin olay yerine gelip kendisini dışarı çıkarmasından sonra Yener'in kendisini tekrar aradığını ve görüştüklerini ileri sürdü.

"Cezai ehliyetim yok"

Hakim, Recep G.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığını sorduğunda ise, "Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin verdiği raporla akli dengemin yerinde olmadığını anladım. Cezai ehliyetim aslında yok" dedi. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanık Recep G.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini isteyen mahkeme, duruşmaya katılmayan Hande Yener hakkında ise zorla getirme kararı çıkarttı.