Hande Yener, "Evine geliyorum" diyen hayranını yakalattı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, bir hayranının kendisine sosyal medyadan rahatsız edici tweet’ler atması üzerine şikâyetçi oldu. Hayranının Twitter’da şarkıcıya attığı en son tweet “Evine geliyorum” olunca polis harekete geçti ve Recep G.’yi Yener’in evinin karşısında yakaladı.

Habertürk’ten Yusuf Doğan’ın haberine göre; Gebze’de yaşayan 36 yaşındaki Recep G., Twitter’da takip ettiği Hande Yener’e 1 Şubat’tan itibaren, “Handem, ebedi aşkım”, “Sevgilim, en değerlim” gibi tweet’ler attı. Bardağı taşıran son damla ise şahsın, “Bir aksilik olmazsa yarın muhakkak Cihangir’deyim” tweet’i oldu.

Yener şikâyetçi oldu

Yener ve yardımcısı mesajlar üzerine polise giderek şikâyetçi oldu. Tweet’lerin atıldığı gecenin sabahında otobüsle yola koyulan Recep G, “Cihangir’e geliyorum yoldayım”, ardından “Cihangir’deyim”, akşam saatlerinde de “Evine geliyorum” tweet’lerini attı. Polis, şahsı Yener’in evinin karşısında kıskıvrak yakaladı.

Twitter'da Yener’in sevgilisi Ozan Öğüt’e de hakaretler yağdırdığı görülen Recep G., gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Recep G.’nin “Basit yaralama” ve “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından arandığı ortaya çıktı.