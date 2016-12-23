"Durum çok vahim; denizi doldurarak İstanbul Boğazı'ndaki ekosistemi bozuyoruz"

Denizi doldurma projeleriye İstanbul Boğazı'nın giderek daraldığı belirtildi. Yerel yönetimlerin, yer bulamayınca, iki kıtayı birleştiren 30 kilometre uzunluğundaki Boğaz’a göz diktiği yorumu yapıldı. Boğaz’ı doldurmanın çok çeşitli teknikleri var. Uzmanlar ise doldurmanın kent ekosistemini bozacağını söylüyor. Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman "Kentin ekosistemini bozuyoruz. Şimdi yeni kentsel alanlar oluşturmak için denizi dolduruyoruz. Boğazı’mızı korumak için dünyaya söz vermiştik. Durum çok vahim. Yetkilileri Boğaz’a dolgu projelerinden uzak durmaya çağırıyorum” dedi.

Emirgân

İBB tarafından yaptırılan Emirgân sahil yolu, 2014 yılında genişletildi. 700 metrelik sahil kesiminde, önce denize kazıklar çakıldı, ardından betonlama işlemine geçildi. Projede 2 metre genişliğinde bisiklet yolu, 6 metre genişliğinde ek yaya yürüme yolu bulunuyor. Boğaz 8 metre daralırken, sahil yolu da 8 metre genişlemiş oldu.

Kuleli Askeri Lisesi

İstanbul Boğazı kıyısındaki Kuleli Askeri Lisesi’nin sahiline “Geometrik Düzenleme” adı altında, kazıklı yol yapılıyor. İhalesi geçen yıl yapıldı. Projenin şartnamesinde, okulun önündeki 320 metre uzunluğundaki sahilin, yaklaşık 25 metre genişletileceği belirtildi. Sahile 1200 adet çelik boru kazık çakılacak. Boruların toplam uzunluğu 7 bin metreyi bulacak. 750 ton çimento, 1150 ton demir kullanılacak.

Kanlıca-Çubuklu

Çubuklu-Kanlıca arasındaki sahil yolu için, geçen yıl genişletilme kararı alındı. Kazıkları tamamlanan projeyle, beton set yapılacak. İBB ve Beykoz Belediyesi işbirliği ile başlatılan Boğaz sahili yolu yapım çalışmaları, kazıklı yol sistemiyle denize doğru 10 metre genişleyecek. Projeyle ilk etapta Çubuklu İskelesi ile Kanlıca arasında 1200 metrelik sahil yolu gerçekleştirildi. Beykoz’a doğru uzatılacak ikinci etabın da tamamlanmasıyla 3 kilometrelik sahil yolu inşa edilmiş olacak.

Üsküdar

Yıllardır konuşulan Üsküdar Meydan Projesi’nin de deniz doldurularak yapılacağı ortaya çıktı. Dolgu kazıklama sitemiyle yapılacak. Proje sonunda, denizde 12 bin metrekarelik bir teras oluşturulacak.

Beykoz

Beykoz’da, Torunlar Gayrimenkul’ün 49 yıllığına kullanım izni aldığı Beykoz Paşabahçe’deki Tekel Fabrikası’nın arazisine de kazı, dolgu düzenlemesi yapılacak. Sahili doldurulacak araziye otel yapılması planlanıyor.

İlk dolgu 1956’da

İstanbul Boğazı’ndaki bilinen ilk dolgu 17. yüzyıla kadar dayanıyor. Dolmabahçe Sarayı’nın arazisi, 400 yıl önce gemilerin demirlediği, Boğaziçi’nin büyük bir koyuymuş ve 17’nci yüzyılda doldurulmaya başlanmış.

1956: Emirgân-Saryer sahil yolu açıldı ve genişletildi.

1988: Üsküdar-Harem arasında 4.5 kilometrelik sahil yolu Boğaz’ı daralttı.

1988: Çayırbaşı-Sarıyer arasında yapılan ikinci kazıklı yol Boğaz’ı 22 metre daralttı.

1988: Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde Kuruçeşme- Arnavutköy arasında 720 çelik kazık üstüne oturtulan 1200 metre uzunluğunda yol açıldı.

2005: Sahil Güvenlik Komutanlığı için Telli Baba Koyu dolduruldu.

2011: İstinye ve Tarabya koyları İspark tarafından teknepark haline getirildi. İstinye ve Tarabya koyu platformla dolduruldu.

2011: Boğaz’ın Karadeniz girişindeki Garipçe’ye dev bir dalgakıran ve liman projesi için düğmeye basıldı. 3’üncü köprü güzergâhının geçtiği Sarıyer Garipçe köyü de, ihalesi yapılan bu proje nedeniyle, Anadolu yakasına yaklaşacak.

Uzman görüşü

Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman: “Kentin ekosistemini bozuyoruz. Kentsel alanları özelleştirdik, üzerine gökdelen, AVM yapıldı. Şimdi yeni kentsel alanlar oluşturmak için denizi dolduruyoruz. Boğazı’mızı korumak için dünyaya söz vermiştik. Durum çok vahim. Yetkilileri Boğaz’a dolgu projelerinden uzak durmaya çağırıyorum.”