Durul Gence ve Hasan Kocamaz'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

20. İstanbul Caz Festivali'nin yeni mekânlarından Avusturya Başkonsolosluğu / Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü gecesinde müzisyen ve orkestra şefi Durul Gence'nin ödülünü, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner takdim etti. Gence ödülünü alırken “Herbie Mann’ın İstanbul konserinde onunla birlikte sahnede olmamı teklif ettiği an kariyerimin doruk noktasıydı. 20 yıl önce başladığım eğitimcilik serüveni de bana bu ülkede yetişen usta müzisyenleri daha iyi takdir edebilecek kuşaklar yetiştirmeme fırsat verdi" dedi.

Gence caz ve müzik dünyasında kazandığı deneyimleri aktaracağı bir kitap yazma konusunda, öğrencilerinden gelen isteklerin o yıllarda başladığını belirerek, "Yıllardır üzerinde çalıştığım bu kitabı tamamladığım zaman bu ödülü gerçekten hak etmiş olacağım.” diye konuştu. Ödül gecesine katılamayan Hasan Kocamaz’ın ödülü ise kızı Ayşe Kocamaz Mortaş’a takdim edildi.

Müzik hayatına 1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak atılan Durul Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile dinleyici kitlesini genişletti. "İstanbul Express" ve "Asia Minor Mission" gibi topluluklarla çalışan, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi sanatçılara eşlik eden Durul Gence’nin yurt dışında birlikte çalıştığı müzisyenler arasında Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili Ivanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimler yer alıyor.

1928 yılında İstanbul’da doğan Hasan Kocamaz, caz müziğiyle Galatasaray Lisesi’ndeki öğrenimi sırasında tanıştı. Ağız armonikası ile müziğe başlayan ve 1959 yılında Paris’te yapılan ağız armonikası yarışmasında birincilik ödülü kazanan Kocamaz, 1950’li yılların sonunda Cüneyt Sermet’in de desteğiyle trompet çalmaya başladı. Kocamaz, Yavuz Özışık, Tülay German, Erol Büyükburç, Necdet Karar gibi dönemin ünlü caz müzisyenleriyle çalıştı. Swing müziğinin Türkiye’de gelişimine büyük katkılarda bulunan armonika ustası Kocamaz, aynı zamanda İstanbul Bebek’te Türkiye’nin ilk caz kulübünü de açtı.

Gecede ayrıca, İstanbul Caz Festivali’ne en yüksek katkıda bulunan gösteri sponsorları Amplio Gayrımenkul Yatırım, Merck İlaç Ecza ve Kimya, Matraş ile festivalin konaklama sponsoru Mart İstanbul Hotel ve festival sponsoru Garanti Bankası yetkililerine birer teşekkür plaketi sunuldu.



Cazın yeni yıldızı Anthony Strong festival izleyicisiyle buluştu



Ödül Töreni’nin ardından, cazın yanı sıra blues, pop ve soul türlerinden izler taşıyan müziğiyle Anthony Strong festival izleyicisiyle buluştu. 2009 yılında çıkardığı ilk albümü Guaranteed!’den bu yana imza attığı parçalardan bir seçkiyi cazseverlerle paylaşan Anthony Strong’a konserde, kontrbasta Tom Farmer, davulda Dave Ohm, saksafonda Jon Shenoy ve trompette Graeme Flowers eşlik etti.