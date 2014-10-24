Durmuş kalple nakil yapıldı

Avustralya’nın Sydney kentindeki St Vincent’s Hastanesi'ndeki cerrahlar, yeni bir teknik uygulayarak, kalbi durmuş birinden alınan organla ilk defa nakil yaptı. “Kalp kutusu” olarak bilinen makineden canlandırılan kalp, 57 yaşındaki bir kadına başarıyla nakledildi.

Anadolu Ajansı’ndaki habere göre, “durmuş kalple” nakil yapılan ilk hasta olan 57 yaşındaki Michelle Gribilas, ameliyatın üzerinden iki ay geçmesinin ardından kendisini çok daha genç hissettiğini ve şu anda "farklı biri" olduğunu söyledi.

Doğuştan kalp yetmezliği bulunan Gribilas, naklin ardından, "Artık tamamen farklı biriyim. 40 yaşında gibi hissediyorum ve çok şanslıyım" dedi.

'Kalp kutusu' kurtarılan hayatları yüzde 30 oranında artırabilir

Uygulanan teknikle; canlandırma kutusuna konulan durmuş kalp, sıcak tutuluyor ve ritme kavuşturuluyor. Kalp kaslarında oluşan zararın azaltılması için de organa besleyici sıvı veriliyor.

Dünya çapında denenen “kalp kutusunun”, kurtarılan hayatların sayısını yüzde 30 oranında artırabileceği düşünülüyor.

Gribilas'dan sonra, aynı teknikle iki başarılı naklin daha yapıldığı kaydedildi.

İngiliz Kalp Vakfı, olayın "önemli bir gelişme" olduğunu vurguladı.

Nakil ameliyatlarında kalpler, genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş ancak kalbin hâlâ attığı kişilerden alınıyor. Alınan kalp, yaklaşık dört saat süresince buz üzerinde tutulduktan sonra hastalara naklediliyor.



