Durex'ten yaşamını yitiren Haydar Dümen'in ardından reklam: Başımız sağ olsun

Prezervatif markası Durex, cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla büyük bir şöhret kazanan, psikiyatrist Haydar Dümen'in ardından, "Dr. Haydar Dümen’i kaybettik - Başımız Sağolsun" reklamı verdi.

Google'da "Haydar Dümen" ismini aratanlar ilk olarak "Dr. Haydar Dümen’i kaybettik - Başımız Sağolsun" reklamı ile karşılaştı. Reklama tıklayanlar Durex'in resmi sitesine yönlendiriliyor.

Baş sağlığı mesajı da yayımlandı

Durex Türkiye'nin Twitter hesabından yayımlanan baş sağlığı mesajında, "Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli psikiyatrist ve seksoloji uzmanlarından sayın Haydar Dümen'in vefat haberi nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınları ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla büyük bir şöhret kazanan, okur mektuplarını yanıtladığı "Cinsel Sorunlarınız" kitabı 1970'lerin sonundan itibaren "long seller" olan psikiyatrist Haydar Dümen Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Posta Gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.

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