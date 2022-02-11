Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla büyük bir şöhret kazanan, okur mektuplarını yanıtladığı "Cinsel Sorunlarınız" kitabı 1970'lerin sonundan itibaren "long seller" olan psikiyatrist Haydar Dümen Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Posta Gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.



Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu. (DHA)

Haydar Dümen kimdir?

1930 yılında Uşak’ta doğan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu.

Cinsel yaşam üzerine çalışmaları ve sıra dışı üslubuyla kaleme aldığı yazıları büyük ilgi gördü.

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basıldı; Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtuldu.

23 kitap yazan Dümen'in Posta gazetesinde okur mektuplarını yanıtladığı köşesi vardı.