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Yaşam

Durdurulan otomobilden el yazması Tevrat çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde durdurulan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

14 Nisan 2018 01:10

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin durdurduğu bir otomobilde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karapınar-Ereğli karayolunda A.K. (57) idaresindeki otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, otomobilin torpido kısmında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde semboller bulunan el yazması Tevrat ele geçirildi.

Sürücü A.K. ve yanındaki A.B. (32) gözaltına alındı.

Tevrat, incelenmek üzere Konya'ya gönderildi.

 

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tevratel yazmasıtarihi eser

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