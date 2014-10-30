DurDe Platformu’ndan ‘Romanlarla Dayanışma’ etkinliği

DurDe Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’de de ayrımcılık, yoksulluk ve sosyal dışlanma Romanların toplumsal yaşama eşit yurttaşlar olarak katılımının önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor" denildi.

Etkinlikle ilgili açıklama şöyle:

“Romanlar tüm Avrupa ülkelerinde ayrımcılık, yoksulluk ve sosyal dışlanmanın doğurduğu sorunlarla boğuşmaktadır. Toplumsal eşitlik, sosyal ve ekonomik adaletin gerçekleştirilmesi, ulusal sınırların ötesinde, tüm Avrupalı Romanların ortak talebidir. Romanların toplumsal yaşama eşit yurttaşlar olarak katılamadığı bir Avrupa, demokrasi idealini hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremeyecektir.

Türkiye’de de ayrımcılık, yoksulluk ve sosyal dışlanma Romanların toplumsal yaşama eşit yurttaşlar olarak katılımının önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. Eğitim, istihdam, barınma ve sağlık alanlarında temel vatandaşlık haklarına ulaşmakta sıkıntı yaşayan Romanlar, son yıllarda uygulanmakta olan kentsel dönüşüm politikaları sonucunda daha derin bir yoksulluğun ve dışlanmanın içine itilmektedir.”