Yüzde 100 bitkisel içerikten oluşan kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve ev kozmetiği ürünleri üreten Durance, dünyadaki en büyük butiğini Ankara’da açtı. Yeni Armada AVM’de tüketicilerle buluşan Durance’ın en büyük butiğinde 550 çeşit ürün yer alıyor.

Organik tarım ve dünya parfüm endüstrisinin merkezi Fransa’nın Provence bölgesinin doğal havasını ve sanatsal atmosferini Ankara’ya taşıyan Durance, Nenehatun42 Butik’in ardından ikinci butiğini Söğütözü’ndeki Armada AVM’nin yeni binasında 12 Aralık Perşembe günü açtı.

Oyuncu Arzu Balkan, devlet sanatçısı Şefika Kutluer, OTDÜ eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Çilingir, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Varoğlu ve diyetisyen Ferin Batman gibi iş, sanat, magazin ve cemiyet hayatında birçok davetlinin katıldığı açılışta sunucu Pınar Gürer de organik tarımın merkezi Provence bölgesi hakkında bilgi verdi.

Açılışta konuşan Durance Türkiye Distribütörü Özlem Oktar Varoğlu, Armada AVM’deki butiğin Durance’ın merkez showroom’unun ardından dünyadaki en büyük Durance butiği olma özelliğini taşıdığını söyledi. Durance’ın dünyada mekân kokuları alanında lider markalardan biri olduğunu dile getiren Özlem Oktar Varoğlu, yeni butikleriyle ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Durance Türkiye olarak Ankara’daki ikinci butiğimizi açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’deki ve hatta dünyadaki en büyük butik olma özelliğini taşıyan Yeni Armada AVM’deki mağazamızda tüketiciler, ambiyans parfümlerinden ev bakımı ürünlerine, kadınlar ve erkeklere özel cilt bakım ürünlerinden spa ve welness ürünlerine, Marsilya Sabunlarından parfümlere kadar aradıkları her türlü kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve ev kozmetiği ürünlerini bulabilecekler.”

Türkiye’de büyüyeceğiz

Türkiye’de doğal ürünlere olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Özlem Oktar Varoğlu, yüzde 100 bitkisel içeriğe sahip Durance ile Türkiye’de daha da büyümeyi hedeflediklerini kaydetti. Özlem Oktar Varoğlu, Durance’ın Türkiye’de, Norveç ve Japonya pazarındaki başarısını kısa sürede yakalamayı amaçladığını söyleyerek, ‘Doğal yaşama sanatı’ sloganıyla doğal ve çevreci yaşam tarzını benimseyen girişimcilere de franchise fırsatı sunduklarını anlattı.

İnsan sağlına saygılı üretim

Durance’ın çevreye ve insan sağlığına saygılı üretim yaptığını ifade eden Özlem Oktar Varoğlu, ürünlerde yapay koruyucu boya, paraben, phenoxyethanol, propylene glycol ve sodium laureth sulphate gibi zararlı sentetik içerik kullanılmadığını söyledi. Özlem Oktar Varoğlu, ayrıca Durance’ın hayvanlar üzerinde test edilmediğini de sözlerine ekledi.