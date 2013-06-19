duranadam protestosu bütün Türkiye'ye yayılıyor

Taksim Gezi Parkı’nda başlayarak Türkiye geneline yayılan eylemler farklı bir boyut kazandı. Taksim Gezi Parkı’nın 15 Haziran’da boşaltılmasının ardından eylemlere dün akşam saatlerinden itibaren "Duran adam" Erdem Gündüz sayesinde, "durarak" devam edilmeye başlandı. İstanbul’da Taksim Meydanı’nda ve AKM’nin önünde yüzlerce vatandaş, pankartsız ve slogansız olarak durmaya devam etti. İstanbul’un çeşitli semtlerinde de yapılan eylemlere polis müdahalesi yapılmadı.

Çarşı grubu, polisin müdahalesi sonrası boşalttıkları Gezi Parkı’ndan sonra Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda buluşarak gözaltına alınan Çarşı grubu üyelerine destek verdi. Beşiktaş Meydanı'ndaki kartal heykelinde toplanan binlerce kişi, Abbasağa Parkı'nda oturma eylemi yaptı.

Yüzlerini Gezi Parkı'na döndüler

Bugün Saat 20.00'dan sonra yüzlerce kişi Taksim'de duran adam eylemine katıldı. Eyleme sinema ve tiyatro sanatçısı Suzan Aksoy'da arkadaşıyla gelerek destek verdi. Eyleme katılanların bir bölümü yüzünü AKM'ye dönerken, bir bölümü Gezi Parkı'na döndü. Dört büyüklerin taraftarları yan yana gelerek beraber eylem yaptı. Bir ressam duran bir adamın resmini çizerken bir kadın eylemci de gözlerini kapatarak 'boyun eğme' yazılı döviz taşıdı. Aynı saatlerde İstiklal Caddesinde'de 'duran adamlar'lar, kitap okuyup, ders çalıştı.

Ankara

Ankara’da ise “durma” eylemlerinin gerçekleştirildiği en önemli nokta Ethem Sarısülük’ün hayatını kaybettiği yer oldu. Yüzlerce insan bu noktanın çevresinde bir çember oluşturarak ayakta bekledi. Ankara’nın bazı semtlerinde de yapılan eyleme katılan vatandaşların sayısı her geçen saat arttı.

İzmir

Gezi Parkı'na yapılan polis müdahalesini yaptığı ilginç eylemle protesto eden, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan "Duran adam" Erdem Gündüz'e, İzmir'den akşam saatlerinde de destek geldi. Gündoğdu Meydanı'nda, aynı şekilde duran ve rekora koşan 'Efe' kostümlü kişinin etrafında toplanan İzmirliler, ayakta durarak tepkilerini gözler önüne serdi. Meydanın dışındaki caddeleri de dolduran kalabalıktan bazıları, aynı şekilde oldukları yerde durdu. Sosyal medyada bugün paylaşılan, 'İzmir'de saat 20.00'de bulunduğunuz yerde 20 metre arayla ayakta durun' çağrısına kısmen uyulduğu görüldü. Gündoğdu Meydanı yakınındaki direniş çadırlarında da, çeşitli aktivitelerle protesto eylemleri gün boyu sürdü.

Bursa

Bursa'da Gezi Parkı için gerçekleştirilen "Duran adam" eylemine destek vermek isteyen yaklaşık 50 kişi Atatürk Anıtı önünde hareketsiz beklemeye başladı.

Saat 17.00 sıralarında Atatürk Anıtı önünde hareketsiz beklemeye başlayan grubun sayısı kısa sürede 50’ye ulaştı. Ellerinde Türk Bayrakları ve kitaplarla hareketsiz halde saatlerdir duran kalabalığa anıt önünden geçen araç sürücüleri de destek verdi. Zaman zaman yalnızca su içen grubun birkaç saattir süren eylemi devam ediyor.

Balıkesir

Atatürk Parkı girişindeki Atatürk Anıtı'na bugün saat 19.00'dan sonra gelen gençler "Duran adam" eylemini başlattı. İlerleyen saatlerle birlikte genç kızlar, kadınlar, aileler de bu eyleme katıldı. Bazı eylemciler sessiz protestoda basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. "Duran adam" eylemine katılıp destek veren Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfı (BAÇEV) Başkanı Behiç İstanbulluoğlu, "Son derece olumlu, çok yaratıcı, çok zekice bir eylem. Gençlerin zekası bizi her geçen gün şaşırtıyor, şaşırtmaya devam ediyor. Bize de sadece takip edip, destelemek kalıyor. Bakalım bu eyleme ne suç bulacaklar bunu da gerçekten merak ediyorum" dedi. Anıta gelen kadınlar da çocuklarının İstanbul'da bu eyleme katıldığını, kendilerinin de Balıkesir'den eyleme ve çocuklarına destek verdiklerini söyledi.

Adana

Taksim Metro çıkışında Gezi Parkı’na yapılan müdahaleyi hareket etmeden ve konuşmadan bekleyerek protesto eden "Duran adam" Erdem Gündüz’e Adana’dan asker selamlı destek geldi.

Adana’daki gösterilerin yapıldığı merkez Seyhan İlçesi’ndeki Atatürk Parkı’nda toplanan gençler, Atatürk Heykeli’nin önünde hareket etmeden bekledi. Ellerindeki Türk bayrağını açan gençler, Atatürk Heykeli’ne karşı da asker selamında bekledi. Gençleri, parkta toplanan kalabalık alkışlarıyla destekledi.

Çanakkale

Taksim Meydanı’nda başlayan "Duran adam" eylemi, Türkiye geneline dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Kısa sürede fenomene dönüşen eyleme Çanakkale’den de destek geldi. Çanakkale’deki Gezi Parkı eylemcileri bu akşam iki gruba ayrıldı. Bir grup kordon boyunda yürüyüp sloganlar atarak hükümeti protesto etti. Başka bir grup ise kordon boyunda Valilik önündeki Troia Atı çevresinde toplanarak 20 dakikalık ’Duran Adam’ eylemi yaptı. Üzerlerinde Atatürk resimlerinin de bulunduğu Türk bayraklarını da havaya kaldıran grup, yüzlerini Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na dönüp, saygı duruşu pozisyonuna geçti. Hiç kıpırdamadan 20 dakika boyunca duran grup, Gezi Parkı eylemlerine destek verdi.

Kordondaki yürüyüşünü tamamlayan diğer grup ise geri dönüp Troia Atı önüne ulaştığında "Duran Adam" eylemini sona erdiren grup, diğer gruba dönerek, "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz", "Cumhuriyet Değil, AKP Yıkılacak" sloganları atmaya başladı. "Duran Adam" eylemini gerçekleştiren grup, yarın akşam aynı yerde aynı eylem için toplanacaklarını duyurarak dağıldı.

Antalya

Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde görevli tenor Devrim Demirel, Gezi Parkı olaylarına ve Alman piyanist Davide Martello’nun çaldığı piyanoya el konulmasına tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda frak giyerek iki saat boyunca saygı duruşunda bulundu.

Opera sanatçısı Devrim Demirel, Gezi Parkı olaylarına tepkisini göstermek ve Alman piyanist Davide Martello ile devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın çaldığı piyanoya el konulmasına tepkisini gerçekleştirdiği protestoyla gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki su parkının arkasında bir ağacın yanına frak giyerek gelen Demirel, eylemine başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. 19 Mayıs 1919 ve Atatürk’ün yaşamını yitirdiği saat olan 09.05’e dikkati çekmek için, saat 19.05’te eylemine başlayacağını belirten Demirel, Taksim’de Alman piyanist Davide Martello ile devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın çaldığı piyanoya el konulmasını eleştirdi.

Karabük

Karabük, Gezi Parkı’na yapılan müdahaleyi protesto etmek isteyenler ayakta durarak kitap okudular.

Şirinevler Mahallesi’nde bulunan anfi tiyatroda toplanan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 15 kişi, Gezi Parkı’na yapılan müdahaleyi protesto etmek için ayakta kitap okudular. Çevrede oturan bazı vatandaşlar da oturdukları yerlerde kitap okuyarak öğrencilere destek verdiler. Yaklaşık bir saat süren eylem sırasında yorulan bazı öğrenciler oturdukları yerde kitap okumaya devam etti. Karabük Üniversitesi öğrencilerinden Umut Kılıç, "Eylemlerimizi duran adamın başlatmış olduğu gibi sessizlik içerisinde sürdüreceğiz. Simgelleşen bu direniş duruşunu burada yaşatacak ve yeşerteceğiz. Susarak çok şey anlatacak, bir şeyler diyeceğiz" dedi.