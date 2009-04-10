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Politika

Durak: Verilmeyecek hesabım yok

10 Nisan 2009 20:13

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, hak aramanın herkesin hakkı olduğunu ve verilemeyecek bir hesabı bulunmadığını söyledi.

Durak, MHP İl Başkanı Ahmet Erdoğan ile Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlediği toplantıda, "seçim sonuçlarının belli olduğunu ve değişmeyeceğini" ifade ederek, "bunu karşısındakilerin de bildiğini"savundu.

Kamuoyunda bilgi kirliliği yaratarak birtakım çıkar peşinde koşanların var olduğunu ileri süren Durak, "Maalesef buna da bazı medya kuruluşları bilerek veya bilmeyerek katılıyorlar. Bunları şiddetle kınadığımı bir yiğit Adanalı olarak açıklarım. Hiç eyvallahım yok kimseye" dedi.

Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarına yapılan başvuruları incelemekle görevli olduğunu kaydeden Durak, "Hak aramak herkesin hakkıdır. Ama hak ararken rakiplerine iğrenç iftiralarla saldırmak adiliktir, şerefsizliktir. Bu şerefsizliğe ve adiliğe bulaşan medya unsurlarını da şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

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