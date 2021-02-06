T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Dur' ihtarından kaçan 2 şüpheli 7 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

06 Şubat 2021 23:12

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille müzik dinleyerek gezen ve uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli yaklaşık 7 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

lkadım ilçesinde meydana gelen olayda sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla uygulama yapan polis, bir otomobili durdurmak istedi. Polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Yaklaşık 7 kilometre kaçan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Polisler tarafından yakalandı. Alkollü olduğu iddia edilen 2 genç, ehliyetleri olmadıkları için kaçtıklarını söyledi.

Kelepçe takılıyken kelepçe takılmasını istedi

Kelepçe takılan bir şüpheli kolunda kelepçe olduğu halde kendisine kelepçe takılmasını istedi. Şüpheli, Gazi Polis Merkezi’ne götürülürken polis de otomobili çekici ile otoparka götürdü. (DHA)

Samsunkovalamacakaçak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24