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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyayı değiştiren neslin sesi 75 yaşında

Dünya tarihine 68'ler olarak geçen dönemin sesi Bob Dylan oldu. Dylan, direnişin ve devrimin ozanlığını yaptı. Bir devrin ikonu sanatın hemen her dalından sayısız ödüle layık görüldü.

24 Mayıs 2016 18:42


Bob Dylan sahne adıyla tanınan Robert Allen Zimmerman, 1950'li yılların ortalarından itibaren müzik gruplarında gitar ve piyano çalmaya başladı. Minneapolis'te üniversite okurken kendisine solcu müzisyenler Woody Guthrie ve Pete Seeger'i örnek aldı.

Folck rockçı Dylan

New York'un Greenwich Village semtine yerleşti. Burada Joan Baez ile tanıştı. Ortak turneye çıktılar. Şarkılarıyla bir protest figürü haline geldi. "Masters Of War" ve "A Hard Rain's A-Gonna Fall" şarkılarıyla "protest folk" akımının temellerini attı. Joan Baez ile birlikte sivil haklar yürüyüşüne (Civil Rights March) katıldı. Zamanla etkisi Joan Baez'i de aştı, kalıcı hale geldi. "Newsweek" dergisine göre fizik için Einstein neyse, Bob Dylan da pop müzik açısından o kadar önemli…

Zor yıllar

Dylan, 1966 yazında geçirdiği bir trafik kazasının ardından inzivaya çekildi. Eşi ve çocuklarıyla New York yakınlarındaki Woodstock'a yerleşti. 1969'da bir dönemin en önemli festivali burada yapıldığında, Beatles ve Rolling Stones ile birlikte bu döneme yön veren isim olmasına rağmen o etkinliğe katılmadı. 1970'li yıllar Bob Dylan açısından zor geçti. Sara Lowndes'den boşandı. Sanatçı olarak bir yaratıcı boşluğa düştü. Hristiyan olmaya karar verince hayranlarının tepkisini çekti.

1980'li yıllar da kayda değer geçmedi. Birkaç zayıf albüm, alkol sorunları ve kaotik konserler… İkinci evliliğini yaptı. "Traveling Wilburys" grubu ile ticari anlamda başarıyı yakaladı. Yılda 100 konser verdiği "Hiç bitmeyen turne" geleneğini 1988'de başlattı.

Dylan'ın aldığı ödülleri saymak zor: 11 Grammy ödülü ve bir film müziği için Oscar aldı. Şiirlerinden ötürü Pulitzer Ödülü'ne layık görüldü. ABD'de sivillere verilen en yüksek dereceli ödül olan "Özgürlük Madalyası"nı (Presidential Medal of Freedom) Başkan Barack Obama'nın elinden aldı. Hatta film oyunculuğu yaptı; aralarında "Pat Garrett and Billy the Kid"in de bulunduğu filmlerde rol aldı. 100 milyona yakın plak sattı.

Dylan bugün "Hiç bitmeyen turne"sine ara verecek. Belki de bugün müzik tarihine yaptığı katkılar üzerine kafa yoracak. Büyük ihtimalle başka bir işle ilgileniyor olacaktır. Bunu Dylan yerine başkaları üstleniyor. Dylan uzmanı olarak da bilinen Prof. Sean Wilentz bunlardan biri. Wilentz, "Bob Dylan, özellikle 60'lı yıllarda başka kimsenin yapamadığını, duygu ve düşünceleri kelimelerle dile getirerek yaptı" diyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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