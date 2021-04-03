Dünyayı değiştiren 12 harf: ccu cgg cgg gca

Covid virüsünün genomu, 4 kimyasal bileşenin değişik kombinasyonlarından oluşan 29 bin 903 harften oluşuyor. O dizilimdeki 12 harf, virüsün insan hücresine giriş şifresi.

Koronavirüs'ün boyutu 1 milimetrenin 70 milyarda biri kadar. Dünyadaki tüm Covid-19 virüslerini alıp bir kola kutusu içine sığdırabilirsiniz. Peki bu kadar küçük bir düşman nasıl hayatımızı değiştirdi? Cevap koronavirisün gen dizilimindeki 12 harfte gizli.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; İnsan Genomu Projesi 1990’da başladı. 2003’te tamamlandığında 3 milyar dolar harcanmış insanın gen haritası ortaya çıkarılmıştı. O 13 yıllık işi şimdi 24 saatte yapabiliyoruz. Gen dizilimindeki 4 harf (a, g, c, u) değişik karbon, hidrojen, nitrojen ve oksijen seviyelerine sahip kimyasal bileşenlerin (Adenin, Guanin, Citosine, Urasil) ilk harfleri.



Covid-19 genomu bu 4 harfin değişik kombinasyonlarla bir araya geldiği 29 bin 903 harften oluşuyor. İşte o dizilimde yer alan 12 harflik "ccu cgg cgg gca" bölümü bu virüsün diğerlerine oranla hayatımızı kâbusa çevirmekteki gücünün sırrı olarak kabul ediliyor. Çünkü bu dizilim sayesinde Covid-19 insan hücresine kolayca girebiliyor.

Şifreyi ilk çözen Çinli Zhang

2020’nin Ocak ayında Avustralyalı viroloji uzmanı Edward Holmes, Wuhan’da ortaya çıkan yeni virüsün gen çözümlemesini yapan Çinli arkadaşı Yong-Zhen Zhang ile telefonda konuşuyordu. Zhang, sonuçları kendisiyle paylaşınca o da bir internet sitesinde virüsün tüm genomunu yayınladı. Sonra da twitter’dan bu siteye link verdi. İşte bu link sayesinde dünyanın dört bir yanından uzmanlar aşı geliştirmek için çok kısa sürede çalışmaya başlayabildi.

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