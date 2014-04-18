'Dünya’ya en fazla benzeyen gezegen'



Kepler teleskobu tarafından yapılan keşfe göre, Dünya'ya benzeyen gezegen Cygnus takım yıldızında, yerküreden 500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Kızıl cüce bir yıldızın etrafında dönen gezegenin, ne çok sıcak ne de çok soğuk olan Goldilocks kuşağında yer aldığı belirtildi.

Uzmanlar gezegenin Dünya’dan yaklaşık yüzde 10 oranında daha büyük olduğunu ve yüzeyinde yaşam için kilit öneme sahip suyun sıvı halinin var olabileceğini belirttiler.

Dünya'nın 'kuzeni'

NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nden Elisa Quintana, gezegenin, Dünya’nın ikizinden ziyade "kuzeni" olabileceğini, çünkü Güneş’ten daha küçük ve daha az ışık yayan Kepler-186 isimli yıldız etrafında döndüğünü açıkladı.

Yıldızı etrafındaki turunu 130 günde tamamladığı belirtilen gezegenin bir atmosferi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Bazı araştırmacılar "Kepler 186-f" adı verilen gezegenin eğer atmosferi varsa fazlasıyla karbondioksit içerdiği görüşünde.

NASA'dan verilen bilgiye göre, Kepler teleskobu aracılığıyla 2009 yılından bu yana Güneş Sistemi dışında yaklaşık bin 700 gezegenin varlığı doğrulandı.