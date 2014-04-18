T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

'Dünya’ya en fazla benzeyen gezegen'

Uzmanlar, Kepler teleskobu aracılığıyla heyecan verici bir keşifte bulundu.

18 Nisan 2014 13:46


Kepler teleskobu tarafından yapılan keşfe göre, Dünya'ya benzeyen gezegen Cygnus takım yıldızında, yerküreden 500 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Kızıl cüce bir yıldızın etrafında dönen gezegenin, ne çok sıcak ne de çok soğuk olan Goldilocks kuşağında yer aldığı belirtildi.

Uzmanlar gezegenin Dünya’dan yaklaşık yüzde 10 oranında daha büyük olduğunu ve yüzeyinde yaşam için kilit öneme sahip suyun sıvı halinin var olabileceğini belirttiler.

Dünya'nın 'kuzeni'

NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nden Elisa Quintana, gezegenin, Dünya’nın ikizinden ziyade "kuzeni" olabileceğini, çünkü Güneş’ten daha küçük ve daha az ışık yayan Kepler-186 isimli yıldız etrafında döndüğünü açıkladı.

Yıldızı etrafındaki turunu 130 günde tamamladığı belirtilen gezegenin bir atmosferi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Bazı araştırmacılar "Kepler 186-f" adı verilen gezegenin eğer atmosferi varsa fazlasıyla karbondioksit içerdiği görüşünde.

NASA'dan verilen bilgiye göre, Kepler teleskobu aracılığıyla 2009 yılından bu yana Güneş Sistemi dışında yaklaşık bin 700 gezegenin varlığı doğrulandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uzmanlar KeplerDünyaCygnusGoldilocksAmes Araştırma Merkezi Elisa QuintanaGüneşKepler-186KeplerGüneş SistemiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/A.A/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24