Dünya'ya en çok benzeyen gezegenler keşfedildi



Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden (CfA) yapılan açıklamada farklı yıldızlara mensup iki gezegenin şu ana dek tespit edilen yaşama en uygun gezegenler oldukları açıklandı. Bilim insanları, söz konusu gezegenlerin büyük olasılıkla, yaşam koşullarının olduğu bir mesafede yıldızlarının çevresinde döndüklerini belirttiler.

Konu ile ilgili hazırlanan araştırma sonuçlarını kaleme alan ekibin başındaki isim olan CfA'dan Guillermo Torres, uzay teleskopu Kepler ile yaptıkları incelemeler sonunda dünya benzeri 8 gezegen tespit ettiklerini bildirdi. Özellikle Kepler-438b ve Kepler-442b isimleri verilen gezegenlerde yaşam olasılığı yüksek. Bir kızıl cüce yıldızın çevresinde dönen Kepler-438b'nin dünyadan yüzde 12 daha büyük olduğu ve güneşinin küçük olmasına rağmen, dünyaya oranla daha yakın bir mesafede turladığı için yüzde 40 daha fazla ışık aldığı belirtiliyor.

Uzaklık sorunu

Kepler-442b ise yüzde 97'lik bir oranla yaşama uygun bir rotada güneşinin etrafında dönüyor. Bu gezegenin güneşi de kızıl bir cüce yıldız ve dünyaya oranla 3'te 2 daha az ışık almakta. Araştırmanın yazarlarından biri olan CfA'dan David Kipping, sözü edilen gezegenlerde gerçekten hayat koşullarının mevcut olup olmadığını kesin bir dille söyleyemeyeceklerini ancak ellerindeki verilerin olumlu bilgiler sunduğunu ifade etti.

Öte yandan bu iki gezegenin dünyaya olan uzaklıkları daha detaylı araştırmalar yapmayı zorlaştırıyor. Kepler-438b dünyaya 470 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Kepler-442b'nin uzaklığı ise 1.100 ışık yılı. Bir ışık yılı ise yaklaşık 9 buçuk trilyon kilometreye tekabül ediyor.