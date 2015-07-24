Dünya'ya en çok benzeyen gezegen keşfedildi

Dünya'ya bin 400 ışık yılı uzaklıkta Kuğu (Cygnus) Takımyıldızı'nda keşfedilen gezegene "Kepler-452b" adı verildi. Uzmanlar, keşfedilen gezegeni "Dünya'nın daha büyük ve daha yaşlı bir kuzeni" olarak niteledi.

Gezegen, "Kepler-452" adı konan bir yıldızın çevresinde dönüyor. Yıldızının etrafındaki bir dönüşünü 385 günde tamamlıyor. Gezegen, yıldızına Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinden yüzde 5 daha daha fazla uzaklıkta. "Kepler-452b" gezegeni yıldız sisteminin "yaşanabilir bölgesinde" yer alıyor.

Kayalık gezegen

"Kepler-452b" isimli gezegenin çapı Dünya'ya kıyasla yüzde 60 daha fazla. Ağırlık ve bileşenleri henüz kesinlik kazanmadı. Kayalık gezegen sınıfına girdiği tahmin ediliyor. Güneş'ten yüzde 20 daha parlak "Kepler-452" yıldızı 6 milyar yaşında. Bir başka ifadeyle Güneş'ten 1,5 milyar yıl daha yaşlı.

NASA yetkilisi John Grunsfeld, "elde edilen sonuçların evrende ikinci bir Dünya'yı bulmaya bir adım daha yaklaştırdığını" açıkladı. "Kepler-452b" isimli gezegenin Dünya'dan daha uzun süredir yaşanabilir mesafede yıldızının yörüngesinde döndüğüne işaret eden NASA uzmanı Jon Jenkins ise bunun gezegende yaşamın varlığı için gereken koşulları yaratmış olabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Yüzlerce yeni gezegen bulundu

Alman astronom Johannes Kepler'in adı verilen uzay teleskopu Kepler, 2009’dan beri Güneş Sistemi dışındaki Dünya benzeri gezegenleri arıyor. Bu gezegenlerin güneşe ve güneş benzeri yıldızlara en azından teorik olarak yaşama olanak verecek ölçüde sıcaklıklara sahip bir uzaklıkta olmaları gerekiyor. Ayrıca kaya ve metal bileşimlere sahip olmalılar ve gaz devlerinin aksine katı bir yüzeyleri bulunmalı.

Kepler uzay teleskobu şimdiye kadar 4 bin 700 dolayında muhtemel Güneş Sistemi dışı gezegen (Exoplanet) buldu. Bunların bin 30'u doğrulandı. Tahminlere göre her iki yıldızdan biri Dünya büyüklüğünde bir gezegene sahip.