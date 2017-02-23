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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyaya benzeyen yedi gezegen keşfedildi

Dünyaya benzerlik gösteren güneş sistemi dışındaki yedi gezegen bilimcileri heyecanlandırdı. Cüce yıldızın gezegenlerinde hayata elverişli özellikler bulunuyor.

23 Şubat 2017 14:52

Uluslararası araştırmacılar tarafından dünyaya 40 ışık yılı uzaklıkta dünyaya benzeyen dört gezegen keşfedildi. Bu keşfin, ‘Uzayda başka canlı var mı?' sorusunun takibinde önemli ipuçlarına varılmasını kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Trappist-1 cüce yıldızının yörüngesindeki gezegenlerden üçünde hayatın temel şartı olan suya rastlanma ihtimalinin yüksek olduğu bildiriliyor.

"Nature” dergisinde yayımlanan yeni gezegenlerle ilgili makalenin yazarlarından Amaury Triaud ‘uzayda hayat keşfetme yolunda önemli bir adım attıklarını' söyledi. Cüce yıldız ve yörüngesindeki gezegenlerin üçü 2015 yılında keşfedilmişti. Yıldıza, onu keşfeden Şili'deki Avrupa Rasathanesi teleskopunun adı verilmişti Keşfedilen gezegenlerin büyüklük ve kütlesinin dünyanın fiziki özelliklerine son derece yakın olduğu belirtildi.

Son yıllarda güneş sistemi dışındaki pek çok gezegen keşfedilmişti. Trappist-1'in dünyaya olan nispi yakınlığının önemine işaret eden bilim insanları Samanyolu galaksisinde çok sayıda benzer gezegenin bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettiler.

Uzayda hayat arayışına yol gösterebilir

Trappist-1'in keşfinden sonra Şili'deki teleskop Amerikan Uzaycılık Dairesi NASA'nın Spitzer adlı uzay teleskopuna bağlanmış ve yeni bir yöntemle, gezegenin bağlı bulunduğu yıldızın dünyaya bakan yüzünde beliren gölgeyi ölçmek mümkün olmuştu. Bu metot sayesinde güneş sistemindeki yedi gezegenden altısının yıldızın yörüngesindeki seyrini 1,5 ile 12 gün arasında tamamladığı saptanmıştı.

Gezegenlerin yörüngesi dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinden daha kısa ve yeni keşfedilen Samanyolu gezegenleri yıldıza daha yakın bir yörüngede seyrediyor. "Dünya güneşe aynı uzaklıkta olsaydı aşırı sıcak yeryüzünde hayat bırakmazdı”, diyen uzay araştırmacıları gezegenlerin yüzeyinin geniş çapta suyla kaplı olmasının onları yaşanabilir kılabileceğini belirtiyorlar.

Araştırmaya 2018 yılından itibaren NASA'nın James Webb adlı teleskopuyla devam edilecek. Gezegenlerde su, metan gazı, karbondioksit ve ozan bulunduğu takdirde uzayda yeryüzünden başka dünyaların da bulunabileceği tezi ağırlık kazanmış olacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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