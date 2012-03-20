Dünya'nın yerçekimi haritası bozuldu

T24 - İngiliz bilim insanları, 160 yıl öncesine uzanan küresel sıcaklık verilerini incelediğinde, 1900 yılından bu yana dünyanın 0.75 santigrat ısındığını tespit etti. Eriyen buzullar, Dünya’nın yerçekimi haritasının bozulmasına yol açtı.

ntvmsnbc'nin haberine göre; İngiliz hava ve atmosfer kurumu Met Office bilim insanlarından Colin Morice, “Yaptığımız araştırmada en yeni ve en geniş çaplı veri tabanlarını kullandık. Denizlerdeki sıcaklık ölçümlerini de değerlendirdik... Elimize geçen son 160 yıla ait tablo, 1900 yılından bu yana 0.75 santigratlık bir sıcaklık artışı gösterdi” dedi.

Araştırmada ayrıca, en sıcak yılların 2005-2010 döneminde yaşandığı ifade edildi. Met Office ve East Anglie Üniversitesi’nin İklim Araştırma Kurumu (CRU), 20’inci yüzyılın en sıcak yılının 1998 olduğunu tespit etmişti. Dünya, kayıtlara geçen en sıcak 10 yılı, geride kalan 14 yıl içinde yaşadı.

Yerçekimi haritası 'bozuldu'

Met Office’in raporundan kısa bir süre önce NASA, eriyen buzulların Dünya’nın yerçekimi üzerinde neden olduğu değişimleri gösteren fotoğraflar yayımladı. GRACE uydusu tarafından elde edilen görüntülerde, yerçekeminin “bozulan” şekli dikkat çekiyor.

CRU’dan Phil Jones, Kuzey Kutbu’na ait olan verilerin gerçek sıcaklık değişimini göstermediğini çünkü ellerine geçen bilginin eksik olduğunu ifade etti. Jones, en son araştırmada kapsamlı bir bakış elde edebilmek için Kuzey Kutbu, Rusya ve Kanada’da bulunan 400’den fazla hava istasyonundan aldıkları verileri kullandıklarını söyledi.

Met Office, yakın dönemde yaşanan “iklim değişikliği” skandalının, uluslararası alanda neden olduğu tepki nedeniyle, son araştırmanın sonuçlarını yayımlayacaklarını belirtti. Geçtiğimiz ay, ABD merkezli Heartland Enstitüsü’nün iklim değişikliği teorisini çürütmek için yaptığı gizli kamuoyu çalışmalarının belgeleri basına sızdırılmıştı.