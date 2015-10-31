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Sağlık

Dünyanın yarısı bu virüsü taşıyor!

HSV-1 adı verilen virüs, öpüşme veya cinsel yolla bulaşıyor

31 Ekim 2015 19:58

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyanın yarısı oral herpes denilen uçuk virüsü taşıyor. Geçtiğimiz hafta Plos One isimli bilimsel dergide yayınlanan araştırma dünyada 50 yaşın altındaki 3.7 milyar insan, HSV-1 adı verilen uçuk virüsü taşıdığını ortaya koydu.

 

Öpüşmeyle ve cinsel yolla geçen iki türü var

 

Öpüşmeyle geçen virüsün bir diğer türü, HSV-2 ise genital bölge teması ile bulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Dr. Marleen Temmerman ise uyarıyor, "HSV-1 ve HSV-2 için kalıcı ve hastalığı iyileştirici bir tedavi şu an için mümkün değil. Ancak DSÖ ve ortakları bir HSV aşısı ve topikal kremler yaratmak için çözüm arıyor. Şu anda birkaç aşının klinik çalışmaları sürüyor."

 

Gençler cinsel ilişkiden önce korunmayı öğrenmeli

 

Temmerman ayrıca cinsel korunmanın da önemine dikkat çekmek için şunları söyledi, "Genç insanların cinsel ilişkiye başlamadan önce bu iki virüs hakkında bilgilenmesi ve kendilerini korumaları konusunda eğitim almaları çok önemli."

 

 

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