Dünya'nın yakınından asteroit geçecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA), yeni keşfedilen asteroitin hafta sonu Dünya'nın yakınından geçeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, NASA'dan yapılan açıklamada 2014 RC adı verilen, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki asteroitin pazar günü Dünya'nın 40 bin kilometre uzağından geçeceği belirtildi.

En yakın Yeni Zelanda üzerinde olacak

Yeryüzü ya da yörüngedeki uydular için herhangi bir tehdit oluşturmayan 2014 RC'nin Dünya'ya en yakın olduğu sırada Yeni Zelanda üzerinde olması bekleniyor.



2014 RC, 31 Ağustos'ta ABD'nin Arizona eyaletindeki Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi araştırmacıları tarafından keşfedilmişti.