Dünyanın turistler için en popüler 100 kenti listesinde Türkiye'den 4 şehir var

Londra merkezli Euromonitor adlı araştırma grubunun yayımladığı dünyanın turistler için en popüler 100 kenti listesinde İstanbul 15. sırada yer aldı. Listeye Türkiye'den giren diğer şehirler ise 29. sıradaki Antalya, 68. sıradaki Edirne ve 85. sıradaki Artvin. Listenin en başında yer alan ilk üç şehir Hong Kong, Bangkok ve Londra oldu.

İlk 10 sırada yer alan diğer şehirler ise sırasıyla Singapur, Makao, Dubai, Paris, New York, Shenzhen ve Kuala Lumpur.

Euromonitor 100 ülkede yaptığı araştırma sonrası listesini, bir şehir içinde 24 saat ya da daha fazla zaman geçirilen uluslararası ziyaretleri inceleyerek oluşturdu.

2017 yılının ilk yarısı ve yıl sonuyla ilgili olarak projeksiyonlara göre sıralama hazırlandı.

"Saldırılar turizmi etkiledi"

Grubun yayımladığı raporda, Avrupa'da Brüksel, Paris, Nice ve İstanbul'un turizm performansının gerçekleştirilen saldırılardan etkilendiği belirtildi. Londra'nın ise Avrupa'daki şehirler arasında saldırılardan diğerleri kadar çok etkilenmediği aktarıldı.

Antalya ve İstanbul'a gelişlerin Suriye'deki iç savaş dolayısıyla ve Türkiye'nin artık güvenli olmadığı algısı yüzünden düştüğü ifade edildi.

Artvin'in ise Gürcistan'dan gelenler arasında popüler olması dolayısıyla turizm açısından çekici olduğu vurgulandı.

2025'te İstanbul'da 11 milyondan fazla turist bekleniyor

Raporda İstanbul'u 2016 yılında 9,1 milyon kişinin ziyaret ettiği, 2017'de ise bu sayının 8,64 milyon olmasının beklendiği belirtildi.

2025'te ise rapora göre İstanbul'u 11,6 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

2016 yılında ilk 100 şehre toplamda 558 milyon uluslararası ziyaretin gerçekleştiği ve dünya çapında 1,2 milyar yolculuk yapıldığı aktarıldı.