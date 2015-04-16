Dünyanın son erkek kuzeyli beyaz gergedanını Sudan'ı askerler koruyor

Kenya'da yaşayan dünyanın son kuzeyli beyaz gergedanı Sudan, güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat Kenyalı askerler tarafından korunuyor. Kenyalı yetkililer, 40 yaşındaki Sudan'ın çocuklara ve daha da iyisi torunlara sahip olmasını ve bu sayede de kuzeyli beyaz gergedanların soyunun tükenmesini engelleyebilmeyi umuyor.

Sudan ve iki dişi kuzeyli beyaz gergedan, Ol Pejeta Koruma Alanı'nda yaşıyor. Dünyada sadece 5 kuzeyli beyaz gergedanın kaldığını belirten yetkililer, Sudan ve arkadaşlarını kaçak avcılardan korumaya çalışıyor. Sudan'ın boynuzunu kesen görevliler, bunu da onu korumak için yaptıklarını açıklıyor. "Boynuzu olmayan bir gergedan, avcılar için hiçbir şey ifade etmiyor" diyen görevliler, boynuzu kesmedeki tek amaçlarının mSudan'ı korumak olduğunu belirtiyor.

1960 yılında, dünya genelinde 2 binden fazla kuzeyli beyaz gergedan bulunuyordu. Kaçak avlanma sebebiyle bu sayı, 1984 yılında 15'e düştü.