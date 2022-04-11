Dünyanın konuştuğu 3.5 milyon dolarlık düğün: Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz evlendi

David ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, Nicola Peltz ile evlendiği 3.5 milyon dolarlık düğünün fotoğraflarını paylaştı.

Çift, cumartesi günü Peltz'in babasının ABD'nin Florida eyaletindeki evinde evlenmişti.

The Daily Mail'in haberine göre David Beckham'ın düğünde konuşurken gözleri doldu ve ağlamamak için kendini tuttu. Beckham'ın Peltz'den övgüyle söz ederek, "Seni çok seviyoruz. Ailenin bir parçası olacağın için heyecanlıyız" dediği belirtildi.

Vogue çekimi fotoğraflarda Peltz'in giydiği Valentino yapımı gelinlik görüldü. Beckham yaptığı paylaşımın altında, "Mr. ve Mrs. Peltz Beckham" yazdı

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, düğün fotoğraflarının yayın hakkı için Vogue dergisiyle anlaştı. Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı. Paparazziler düğünü uzaktan görüntülemek için yoğun çaba sarf etti. Gelin ve damat net olarak görüntülenemezken, davetliler, düğünün yapılacağı yere girerken fotoğraflanabildi.