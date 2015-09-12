Dünyanın ilk tam vücut nakli 2017 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Werding-Hoffman hastalığı nedeniyle vücudundaki kasların yüzde 90’ı çalışmayan ve bu nedenle kafasının sağlıklı bir vücuda aktarılmasını isteyen Rus bilgisayar mühendisi Valery Spiridonov'un ameliyatının Aralık 2017'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

30 yaşındaki Spiridonov'un ameliyatında, İtalyan cerrah Sergio Canavero’ya Çinli cerrah Ren Xiaoping yardımcı olacak. Çin’de düzenlenen Frontier Science isimli konferansta konuşan Canavero, partneri ile birlikte Spiridonov’a iki yıl içinde tam vücut nakli yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Ren’in 2013’ten bu yana yaklaşık bin fareye vücut nakli yaptığı açıklandı.

7 milyon sterline mal olması ve 36 saat sürmesi beklenen ameliyatın Aralık 2017'de yapılması planlandı.











