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Yaşam

Dünyanın, ilk 'sıfır yıldızlı' oteli

İsviçre'de turistler yakında, sığınaktan bozma dünyanın ilk "sıfır yıldızlı" otelinde konaklayabilecekler.

11 Ekim 2008 03:00

İsviçre'de turistler yakında, sığınaktan bozma dünyanın ilk "sıfır yıldızlı" otelinde konaklayabilecekler.

Sevelen şehri yetkililerinin, yerin metrelerce altındaki kullanılmayan nükleer sığınağı değerlendirmek amacıyla hazırladıkları proje çerçevesinde yapılan otel, mütevazi gelirli müşterileri hedefliyor.

Sığınağı otele çevirmekle görevlendirilen Frank ve Patrick Riklin adlı ikiz kardeşler "Sanatın silahını kullanarak, çekici ve konukların bireysel isteklerini göz önüne alan düşük bütçeli bir otel yaptıklarını" söylediler.

Yetkililer, dünyanın bu ilk penceresiz otelindeki oda fiyatlarının 9-13 dolar arasında olacağını söylediler.

Belediye başkanı Roman Zogg da, nükleer sığınağın bazı tatbikatlar dışında kullanılmadığını, buna karşılık bakım maliyetinin yüklü olduğunu belirterek, sonunda sığınağın otele dönüştürülmesi fikrine sıcak baktığını söyledi.

Olağanüstü durumlarda, otel 24 saat içinde yeniden bir sığınağa dönüştürülebilecek.

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