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Yaşam

Dünyanın ilk şaşı modeli

Güzelliğiyle beğeni toplayan Moffy, dünyanın ilk şaşı modeli oldu

13 Kasım 2013 17:38

İngiltere'de yaşayan ve gözleri şaşı olan Moffy'nin hayatı Pop adlı dergiye poz vermesiyle değişti. Hem fotoğrafçı hem de derginin editoryal kadrosu, çekimin sonucundan çok etkilendi. Milli takım formasıyla poz veren ve makyajsız olmasına rağmen görüntüsüyle hayran bırakan Moffy, Kate Moss'u da keşfeden Storm Models adlı ajans ile bir anlaşma imzaladı.

Daily Mail'in haberine göre, Moffy'yi dergiye öneren fotoğrafçı Tyrone LeBon'ın kız arkadaşı olmuş.

"Onunla çalışmayı seçtik, çünkü hep propfesyonel modellerle çalışıyorduk ve bir değişiklik istedik" diyen LeBon, "Moffy daha önce hiç bir dergi için fotoğraflanmamış ve ne yapması gerektiğini bilmeyen insanlarla çalışmak her zaman daha heyecan vericidir" şeklinde konuştu.

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