Dünyanın ilk penis nakli yapılan genci baba oluyor

Güney Afrika'da penis nakli yapılan 21 yaşındaki gencin baba olacağı açıklandı. Ameliyatı yapan doktor Andre van der Merwe, adı açıklanmayan gencin kız arkadaşının dört aylık hamile olduğunu ve "bu gelişmenin operasyonun işe yaradığını gösterdiğini" söyledi. Dünyanın ilk penis nakli yapılan insanı olan genç sünnet sırasında cinsel organını kaybetmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Stellenbosch Üniversitesi ve Tygerberg Hastanesi cerrahları Aralık'ta dokuz saat süren operasyonla, bağışlanan bir penisi hastaya nakletmişti.

Dr Van der Merwe gencin kız arkadaşının hamile kalmasına çok sevindiğini, babalık testine gerek görmediğini, zira çifte inanmamak için bir neden olmadığını söyledi.

Der Merwe, "Ameliyatla amaçladığımız da buydu; idrarını yapabilmeli ve cinsel ilişkiye girebilmeliydi. Kısır olmasını beklemiyorduk. Çünkü sorun testiste değil penisindeydi" dedi.

Penisi bir santimetre kalmıştı

Dr Van der Merwe, cerrahi ekibin operasyonla ilgili henüz değerlendirme yapmadığını, buna bağlı olarak yeni penis nakli operasyonları gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Sünnet sırasında 18 yaşında olan gencin penisi yanlış müdahale sonucu bir santimetreye inmişti.

Ameliyat sırasında ince damarları sinirlere bağlamak için yüz nakli operasyonlarındakine benzer bir teknik kullanıldı.

Daha önce bazı ülkelerde penis nakli denenmişti.

Çin'de yapılan bir operasyon başlangıçta başarılı olmuş ancak daha sonra vücut penisi reddetmişti.

Doktorlar, Güney Afrika'nın penis nakline en fazla ihtiyaç duyulan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Geleneksel sünnet törenlerinde her yıl onlarca - bazılarına göre yüzlerce - çocuk ölüyor ya da sakat kalıyor.