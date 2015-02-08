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Yaşam

Dünyanın ilk mobil plak fabrikası görücüye çıkıyor

Bir konteynırın içine kurulan baskı makinaları yardımıyla canlı performansların kaydedilip plak formatında basılacağı 'mobil plak fabrikası' açılıyor

08 Şubat 2015 16:28

Plak kültürünün doya doya yaşanamamasından yakınanlar için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan The White Cube Gallery, Christian Marclay’in dünyanın ilk mobil plak fabrikası görücüye çıkarıyor.

Marclay, küçük sayılabilecek bir konteynırın içine kurduğu baskı makinaları yardımıyla, sergi kapsamında Thurston Moore ve Mica Levi’nin canlı performanslarını kaydedip plak formatında basacak.

Marclay’ın daha önce de, bir çok kırılmış veya hasar görmüş plağı birleştirerek dinlenilebilir veya obje olarak kullanılabilir hale getirdiği “Recycled Records” isimli sergisi de büyük ilgi görmüştü.

Playtusu.com’da yer alan habere göre, öğrencilik zamanlarından beri şarkı bestelediğini, plak ve turntable’lar ile fazlaca içli dışlı olduğunu belirten sanatçının The Clock isimli yönetmenliğini üstlendiği bir belgeseli olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Sevgililer Günü için harıl harıl ne yapacağını düşünenler; sanatçının bu orijinal sergisinin meyvesi diyebileceğimiz sınırlı sayıdaki plakları 25 pound karşılığında şuradan satın alabilir.
 

 

ETİKETLER

plakfabrikamüzikThe White Cube GalleryChristian Marclay

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