Dünyanın ilk kafa naklinin tarihi belli oldu

Frankestein operasyonu olarak bilinen ve tıp dünyasının büyük tepki gösterdiği kafa nakli operasyonu için tarih netleşti. Nakil gelecek yıl, İtalyan Cerrah Sergio Canavero tarafından kalıtsal bir kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyaye bağımlı yaşayan Rus Valery Spiridonov'a yapılacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre dünyada ilk kafa nakli yapılan kişi olmaya hazırlanan Valery Spiridonov, bu zorlu ve riskli ameliyatı, ölmeden önce sağlıklı bir bedende yaşamak gerekçesiyle kabul etti.

Ameliyatın en az 100 kişilik bir ekiple Çin veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması ve bir gün içinde tamamlanması planlanıyor. Dr. Cerrah Sergio Canavero, operasyonun yüzde 90 başarılı olacağını iddia ediyor.

İlk kafa nakli ameliyatı nasıl yapılacak?

İlk olarak yeni ölen bir insandan alınan kafa ve nakil yapılacak hastanın vücudu, beyin hücrelerinin ölmemesi için soğutulacak. Daha sonra alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek.

Ardından ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilerek alıcı hastanın vücuduna yerleştirilecek. Daha sonra polietilin glikol maddesi kullanılarak omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamadaysa tüm damarlar ve sinirler vücuda bağlanacak.

Daha sonra nakil yapılan hasta, birkaç hafta boyunca komada tutulacak. Bu esnada omurilik vücuda iyice yerleşecek.

Spiridonov: Yaşam koşullarımı iyileştirmek istiyorum

Kalıtsal bir kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Rus Valery Spiridonov bu zorlu ve riskli ameliyatı olmayı kabul etti.

Gerekçesiyse ölmeden önce sağlıklı bir bedende yaşamak istemesi. Spiridonov, "Kendi yaşam koşullarımı iyileştirmeyi ve kendi kendime yetebilmeyi istiyorum" diyor.

Dr. Canavero: Ameliyat yüzde 90 başarılı olacak

Ameliyatı gerçekleştirecek olan Cerrah Sergio Canavero, operasyonun yüzde 90 başarılı olacağını iddia ediyor.

Ancak Canavero, bilim dünyasında büyük bir tartışma başlatmış durumda. Uzmanların bir bölümü, bu uygulamanın ütopik olduğunu söylüyor.