Dünyanın ilk helyum mikroskobu icat edildi

Avustralyalı araştırmacılar, günümüz mikroskoplarıyla görülemeyen canlı örneklerini inceleyebilecek yeni bir mikroskop cihazını geliştirdiklerini açıkladı. Böylece parazitlerin, bakterilerin ve hücre kültürlerinin gerçek orijinal hallerine zarar verilmeden incelenmesine yol açılmış oldu.

Dünyanın ilk helyum mikroskobu olduğu ileri sürülen dev metal yığını şeklindeki alet Avustralya’nın Newcastle Üniversitesi’nde geliştirildi. Fizikçi Paul Dastoor geleneksel mikroskoplarda kullanılan ışığın hassas canlılara zarar verdiğini helyum mikroskobunda böyle bir durumun olmadığını belirtiyor:

“İlk kez olarak yüzeyin sadece topolojisini değil içeriğini anlayabiliyoruz. Çünkü yüzeyin kimyasal özelliğine bağlı farklılıkları resim üzerinde görmeye başladık.”

tr.euronews.com'un haberine göre; ayrıca araştırmacılar, ortalama elektron mikroskobu altında incelendiğinde buharlaşan hassas güneş hücrelerini de bu mikroskop sayesinde inceleyebileceklerini söylüyor. Paul Dastoor, cihazın özellikle tabiata yeni bakışlar sağlayacak şekilde dizayn edildiğinin altını çiziyor: “Bu tür biyolojik örnekler geleneksel mikroskoplar altında incelendiğinde zarar görür.”

Mikroskop, bir elektron mikroskobu altında incelendiğinde çok tehlikeli ya da çok hassas olabilen bir maddenin yüzeyi boyunca helyum ışını geçirerek çalışıyor.

Adam Fahy, mikroskobun ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belirsiz olsa da şimdiden talepler geldiğini söyledi:

“Cihazımızın çözünülürlük seviyesi piyasada mevcut diğer tekniklere nazaran çok daha iyi kalitede.”

Bilim insanlarına göre bundan sonraki adım daha küçük ve 3 boyutlu resimler çekebilen bir cihazın üretilmesi. Üniversite yetkililerine göre yeni daha güçlü bir prototip önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde hazır hale gelecek.