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Çevre

Dünyanın ilk güneş paneli yolu açıldı

Panel, Fransa'da bir kasabaya açıldı

26 Aralık 2016 21:01

Fransa, Normandiya’da küçük bir kasaba olan Tourouvre-au-Perch’de dünyanın ilk güneş paneli yolu açıldı.

Ocak Medya’da yer alan habere göre, Fransa ekoloji bakanı Ségolène Royal tarafından dün resmi olarak açılışı yapılan ve 1 km uzunluğundaki bu yolun geliştirme süreci 5 yıl aldı.

Yolu kaplayan 2.800 m2’lik 30.000 güneş paneli ise 5,2 milyon dolara mal oldu.

Kurulumu yapılan bu yol iki yıl boyunca test edilecek ve 3.400 kişinin yaşadığı kasabanın sokak lambalarnı aydınlatmaya yetecek kadar elektrik üretip üretemeyeceğine bakılacak.

Güneş panellerinin maliyetinden ötürü proje şu an deneysel bir aşamada.

Eğer maliyetler anlamlı şekilde aşağı çekilebilirse Fransa’nın 1000 km’lik bir güneş paneli yolu kurma vizyonu var.

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