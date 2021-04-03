Dünyanın ilk eşcinsel evliliğini yapan Hollandalı çift, 20. yıldönümünü kutladı

20 yıl önce, Hollandalı çift Gert Kasteel ve Dolf Pasker, dünyada ilk defa Hollanda'da yasal olarak evlenen eşcinsel çift olarak tarihe geçtiler.

Kasteel ve Pasker, 1 Nisan 2001'de gece yarısından kısa bir süre sonra evlenen üçü erkek ve biri kadın olmak üzere dört eşcinsel çift arasındaydılar. Perşembe günü, kalabalık buluşmaları engelleyen Covid-19 sosyal mesafe kuralları nedeniyle 20. yıl dönümlerini küçük gruplar halinde veya evde kutladılar.

Reuters'ın haberine göre Dolf, dünya çapında manşetlere çıkan düğünün fotoğraflarından ve gazete yazılarınan oluşan bir albümde gezinirken, "Başkalarına 'o benim kocam, ' demek güzel," dedi ve "Kendimi kabul etmeme yardımcı oldu" diye ekledi.

O gün evlenenlerden biri olan Frank Wittebrood, 2011'de 55 yaşında kalp krizinden öldü. Bunun dışında o gün yapılan 3 evlilik de hala devam ediyor. Kutlamaya katılan çiftler, hukuk tarihinde bir ilk oldukları için gururlu olduklarını söylediler.

2000 yılında Hollanda Parlamentosu'nda yasa tasarısını destekleyen bir milletvekili olan Henk Krol, "İnsanlar bana Hollanda'nın eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ilk ve son ülke olacağını, dünyanın geri kalanının bizi takip etmeyeceğini söylediler," dedi. Ardından dünyada yaklaşık 30 ülkenin Hollanda örneğini takip ettiğini söyledi.

Aralarında birçok Avrupa Birliği ülkesi, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Meksika ve Güney Afrika da bulunan 29 ülke 2001'den bu yana eşcinsel evliliği yasallaştırdı.